麥翠嫺嫁女｜送女兒龔敏晴巨型流星錘龍鳳鈪 勞斯萊斯婚車打造多啦A夢浪漫婚禮

現年63歲的前亞視一姐麥翠嫺昨日(20日)榮升做外母，曾報名選港姐的大女龔敏晴今日舉行婚禮，於尖沙咀麗晶酒店舉行婚禮，會場以多啦A夢為主題，將童年回憶與浪漫愛情完美融合。一對新人早上按傳統儀式出門，麥翠嫺全程笑容滿面，為女兒送上多對巨型流星錘龍鳳鈪。麥翠嫺圈中人緣甚佳，雪梨、葉子媚、劉少君、于洋、魏秋華、吳大強、區靄玲、安德尊、李文標、胡櫻文等盛裝到場，可謂星光熠熠。

一對新人跟傳統儀式，龔敏晴向父母敬茶時，麥翠嫺送上三對巨型流星錘龍鳳鈪，一條由巨型圓珠組成大金頸鍊，還有四封大利是。婚禮訂於晚上7時正式開始，但下午已酒店大門前停泊了一排排的名貴房車，當中由勞斯萊斯公司借出的電動勞斯萊斯，作為一對新人的婚車，價值超過一千三百萬。這些豪華座駕浩浩蕩蕩迎接新人，非常架勢。 酒店大堂樓梯口布置了啦A夢的標誌性法寶，包括隨意門，樓梯兩旁擺放著以粉紅色為主調的鮮花，讓賓客們彷彿穿越時空，步入童話般的婚禮現場，入口處還擺放了多個多啦A夢主題打卡位。 婚禮會場以粉紅色為主調，主禮舞台掛著多啦A夢的人物角色和各種經典道具，如竹蜻蜓、時光機等，可愛不失優雅，營造出甜美又充滿童趣的氛圍。

新娘龔敏晴在父母的陪同下，身穿由設計師量身訂制的婚紗進場，其間播放改編版的多啦A夢主題曲，一對新人在音樂聲中緩緩走向舞台。舞台上方懸掛著一個巨大的「記憶投影機」，播放著新人從相識到相戀的甜蜜回憶。榮升外母的麥翠閒致辭時表示：「今天我們全家彷彿都擁有了隨意門，穿越到了女兒最美好的童年回憶裡。能夠邀請到各位好友一同分享這個充滿歡樂和愛的時刻，我們感到無比幸福和感激。」 參加婚禮的來賓勞斯萊斯公司孫先生，送來限量版名牌威士忌一支，以及一張親筆寫的祝賀卡；謝瑞驎老闆送上大利是；六福珠寶老闆送上鸞鳳和鳴千足金座，排場十足。

曾被封 「 3 億富婆」 女兒曾選港姐 麥翠嫺與龔汝華結婚後淡出娛圈，生活低調，1997年時跟老公炒樓致富，曾有「3億富婆」的外號，不過龔汝華於2004年陷縮水樓風波，被法庭頒令破產。麥翠嫺與老公近年東山再起，從事鐘錶生意有聲有色。隨著子女已長大，麥翠嫺逐漸復出幕前，接拍電影及音樂劇，龔敏晴曾於2021年報名參選港姐，當時報稱做金融業，由爸爸駕車、媽媽送她去面試，麥翠嫺更獲傳媒大讚保養得宜，至於女兒則走甜美路線，而且表現得斯文大方。