麥詩晴大爆TVB內幕 自揭曾收$0糧單 巧妙回答曾志偉高度

麥詩晴（Ceci）透過《2020年度香港小姐競選》入行，雖然喺參選時觀眾緣麻麻，但簽約TVB後獲得唔少機會，拍過《欺詐劇團》、《隱形戰隊》、《青春不要臉》、《輕功》、《愛•回家之開心速遞》等劇集，日前更於熱播劇集《法證先鋒VI倖存者的救贖》見到佢嘅演出。麥詩晴近日於社交平台與網民大玩「你問我答」，直言：「隨便問，多人想聽就講」，就算有關人工、TVB高層曾志偉嘅問題佢都一一回應。

網民好奇TVB人工 唔少網民都對TVB藝人人工及出糧準時程度感到好奇，分別詢問TVB係咪真係好低人工：「真係好多同事得7-8K人工？」麥詩晴坦白回應指自己好少問其他人，但係就有試過呢個情況，更自爆試過無收入：「好懸殊，用show 計，有啲show錢好高同埋多工作量嘅話自然收入高，啱啱入行嗰時試過有排冇乜嘢做一打開糧單$0」，出糧方面，麥詩晴就回應：「如果你拍嘅嘢出咗街就出㗎啦」。網民又問到TVB合約有無明文規定禁止特定行為或言論，麥詩晴大方分享：「你唔好去咗隔籬台lor（囉），其他都冇乜特別，自己行為自己承受返個責任就可以。」

亦有網民問對於楊明嘅睇法：「你點睇『楊明醉駕』仲咁多劇做？點解TVB仲捧佢？」麥詩晴超級詳細地回答，指有人講好過做乜都冇人講：「咁做藝人，新聞價值輿論性高，無論好唔好啦，做過啲咩你都會記得嘅話，咁就有佢嘅市場價值㗎啦，起碼你會花時間睇，同埋記得，會講起佢。」佢又大讚楊明為人友善：「Ps只係公司見，未試過深入接觸，但係做嘢嘅時候覺得佢個人都幾nice，同認真嘅」。另外，有網民提問：「曾志偉高唔高？」麥詩晴巧妙地回答：「Google好似有寫？」，完美避開問題。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈