麥詩晴爆被邀出席富豪飯局「上房價」50萬 另一落選港姐更多一倍

娛樂圈不時會傳出女星出席富豪飯局，日前（10日）參選《2020年度香港小姐競選》十強後入行的麥詩晴（Ceci），突在社交網貼出私訊截圖，自爆有「娛樂公司經理人」向她開價50萬「上房」。

從私訊截圖見，娛樂公司經理人先問道：「請問有Job點聯繫你？」Ceci則禮貌回覆：「你好呀，請問係乜嘢工作？」而對方即直言：「飯局上房50萬」，Ceci公開對話並留言表示：「女演員的工作不包括這些範疇。」其後她再接受傳媒訪問時，坦言屋企人從小就教要行得正企得正，加上對演藝工作有熱誠，幾多錢都唔會接受。