麥詩晴爆被邀出席富豪飯局「上房價」50萬 另一落選港姐更多一倍

娛樂圈不時會傳出女星出席富豪飯局，日前（10日）參選《2020年度香港小姐競選》十強後入行的麥詩晴（Ceci），突在社交網貼出私訊截圖，自爆有「娛樂公司經理人」向她開價50萬「上房」。
從私訊截圖見，娛樂公司經理人先問道：「請問有Job點聯繫你？」Ceci則禮貌回覆：「你好呀，請問係乜嘢工作？」而對方即直言：「飯局上房50萬」，Ceci公開對話並留言表示：「女演員的工作不包括這些範疇。」其後她再接受傳媒訪問時，坦言屋企人從小就教要行得正企得正，加上對演藝工作有熱誠，幾多錢都唔會接受。
據了解，該娛樂公司經理人，原來亦有聯絡另一位落選港姐梁雯蔚，並比麥詩晴出價高一倍，100萬的價錢，梁雯蔚亦貼文寫道：「唔好以為個個做娛樂圈都係為咗錢先 呢啲再嚟 我真係見一個post一個 原來我飯局價由30萬升到100萬」。 麥詩晴（Ceci）透過《2020年度香港小姐競選》入行，雖然喺參選時觀眾緣麻麻，但簽約TVB後獲得唔少機會，拍過《欺詐劇團》、《隱形戰隊》、《青春不要臉》、《輕功》、《愛•回家之開心速遞》、《法證先鋒VI倖存者的救贖》等劇集，而向來敢言的她，早前與網民玩你問我答時，更大爆在TVB試過零收入，一打開糧單$0。