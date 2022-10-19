麥長青反駁「撈唔掂先返內地」言論 直言港星有優勢：邊度有工作咪去邊度囉

（麥包）近年長駐內地發展，早前接受內地媒體鳳凰衛視製作「二十大前曕性報道 我們的美好生活」訪問，反駁網民指佢「撈唔掂」先返內地工作嘅指控，又表示香港藝人返大灣區發展有優勢。

麥長青2019年離巢TVB，曾於ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》大爆TVB工作多年由主角變大配角，更被當透明人，所以一早想離巢。離開TVB後，麥長青將事業重心移至內地，曾自願做檢測義工，同時與囡囡麥淳琳以父女檔工作，麥長青升呢監製及主持MyTV Super節目《一條麻甩在廣州》，而節目統籌及導演則由囡囡擔任；麥長青又活躍於社交平台，不時帶貨直播。日前於「二十大前曕性報道 我們的美好生活」節目中，喺順德同香港成長嘅麥長青就以「大灣區叔叔」介紹自己，又指平時粉絲都叫佢「非凡哥」，對於多次被問及「係咪香港撈唔掂先返內地？」，佢就反問點解會咁覺得：「（香港）都係一個城市，唔通你上海人嚟廣州做嘢，你喺上海撈唔掂先嚟廣州呀？邊度有工作咪去邊度囉。」

港星返內地發展有優勢

對於香港藝人返內地發展，麥長青坦言有優勢，認為好多大灣區嘅朋友都係睇香港節目長大，而多媒體發展可令「被動」藝人有機會招來商機：「我50幾歲，學識又唔高，我咁嘅一嚿蕃薯，都可以搵到我嘅出路嘅話，咁年輕人返嚟真係更加可以大展拳腳，有佢哋一片天地。」然而，麥長青喺酒樓拍攝飲食節目時都不停被食客要求合照，人氣有返咁上下，不過佢自己就表示受寵若驚，估唔到戴住帽或口罩都認到佢。

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