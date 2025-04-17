麻甩媽咪專訪｜余香凝去年小產拍劇演孕婦：俾咗我圓滿句號 感激黃德斌示範麻甩

余香凝(Jennifer)和黃德斌在ViuTV新劇《麻甩媽咪》首度合作，金像影后Jennifer首度擔正演劇集女主角，更要一人分飾兩角，挑戰演被黃德斌上身的角色「程程發」，她直言起初也擔心難以拿捏，幸有德斌親自示範如何「麻甩」地溫柔。談到去年經歷小產和外婆離世，正好與劇中觸及的生死命題相似，演孕婦的Jennifer有所感悟：「其實人生就是這樣，有生就有死，生命是一個希望，不可以執著，惟有好好珍惜每個生命帶給我們的片段和回憶。」

幸有德斌示範「麻甩」 余香凝在劇中分演全職媽媽周暐程，以及被麻甩的士司機口水發(黃德斌飾)上身的「程程發」，Jennifer直言頭一個星期很緊張，肢體動作或語氣都不知怎樣拿捏，慶幸遇上德斌這位好前輩，「其實拍我的戲份時，他可以休息，但他永遠都留在現場看我演得怎樣。」她舉例指有場為兒子出頭的戲，男人和女人的出頭方式很不同，待她演了一次後，德斌就給予意見，「德斌就如果換成了他會怎樣，然後就示範一次，讓我看他的步姿動作和語氣，就可跟著做，好多謝他關照我。」被大讚的德斌一臉不好意思，他補充指「程程發」是第3個角色，也不需刻意模仿，「我不會每場都示範，只是一些較麻甩的處境才會示範，但程程發始終是由她去創作的角色。」

將劇中「粗口」帶進生活 問到現場演繹可會混淆兩角時，Jennifer就表示全賴造型幫忙，「口水髮戴頭箍，頭髮很亂，程程就很整齊，讓觀眾容易區分角色，只是經常要不斷換造型，比較忙碌。」她笑言起以為要惡形惡相、粗聲粗氣、戙起腳或撩鼻屎，但其實口水發麻甩中有溫柔。反而她會不經意地將劇中的口頭禪帶到生活中，她自爆，「劇裡有兩句粗口『圓咕碌』同『黐鬼線』，有時我跟同學仔的媽咪傾偈，突然會爆出『黐鬼線』，但對小朋友就沒有。」談到口水發的一頭鬈髮造型，原來是德斌誤打誤撞出來，起初也擔心太滑稽，但導演非常滿意，穿上花恤衫，就決定以「IQ博士」頭演繹角色。 盼多閱讀長知識 德斌指《麻甩媽咪》雖是輕喜劇，但他形容口水發是悲劇人物，與女兒(Gao飾)關係疏離，「因為太太的緣故，令他長期處於逃避狀態，其實內在是很悲涼的人物，幸好遇上程程，就像一個撞擊之後，重新來過做人，而且要經歷懷孕歷程，令他對家人或也身邊的人也有不同感覺。」德斌續指人生無常，劇集引發反思如何面對人生，他自言性格樂觀，積極面對人生轉變，問到可有甚麼未解的心結時，他就表示，「希望多看書，增加知識，我自覺知識不夠。」他坦言，書櫃存放了很多書，即使現已有老花，可趁近期市道麻麻，騰出空閒閱讀。

自爆曾是緊張大師 Jennifer自言跟角色一樣，對著子女就變緊張大師，一切都井井有條，但有時會令人喘不過氣，「程程令家人不敢表達，例如會幫老公Frankie襯衣服，沒有會老公或兒子的喜好，這也給我啟示，一家人最緊要溝通，你認為好的事，不代表對方真的開心。」她自爆每月都要編寫好仔女日程才安心，即使月尾出trip回家後，仍堅持捱夜寫好下一個的日程；成為人母後，變得好怕死，試過連搭電梯聽到怪聲都驚，常常驚自己失去照顧子女的機會，但角色令她有所領悟，「既然無法控制生死，倒不如好好享受每一個時刻。」 珍惜生命留下的回憶 Jennifer在去年經歷小產和外婆離世，拍《麻甩媽咪》猶如上天的禮物，「拍劇前有個小天使離開，到拍攝中尾段，我婆婆又離開了。其實這劇本就是說有人離開，但有個小寶寶，我們一起去生出來，其實人生就是這樣，有生就有死，其實生命是一個希望，不可以執著，惟有好好珍惜每個生命帶給我們的片段和回憶。」開拍前經歷小產，在劇中卻要經歷懷孕和產子過程，可會帶來情緒衝擊？Jennifer表示，「始終演戲是故事，反而是給我一個圓滿句號，大家睇劇就會知。」