麻甩媽咪專訪｜黃德斌睇中愛肥仔@ERROR圓碌碌 余香凝抱抱Frankie成功破冰

余香凝(Jennifer)和黃德斌在現正播映的ViuTV新劇《麻甩媽咪》合作，故事講述Jennifer演的賢妻良母因一宗交通意外，被意外身亡的麻甩司機「上身」霸佔懷有身孕的軀體，引發一場交換靈魂的想像，兩人笑言想試試做跳唱女團男團成員的滋味，德斌就揀ERROR隊長梁業(肥業)，Jennifer就記COLLAR隊長沈貞巧(Gao)。

兩人在劇中與多位新生代演員包括MIRROR成員邱傲然(Tiger)、陳瑞輝(Frankie) 以及Gao首次合作，余香凝與Frankie合演夫妻，Frankie予人較內向寡言的感覺，Jennifer記得初見面已經要拍對手戲，「我哋沒見過面又冇傾偈，第一場戲就要拍情緒戲，起初也有點緊張，不太順暢，我就建議互相擁抱一下，之後無論傾偈或者玩味的場口好順。」兩人合唱主題曲，她自爆久久未有唱歌，錄音時心情緊張，感激Frankie願意降Key配合。

黃德斌跟演女兒的Gao有不少對手戲，他直言，「佢都cool架，但同佢傾又不是這樣，完全演到角色到父親的態度。」至於Tiger，他坦言對手戲不多，「我覺得他很聰明，前途無限量，咁年輕就做埋幕後，很大機會有更多發揮。」