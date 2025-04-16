麻甩媽咪｜余香凝自爆做媽媽後變細膽怕死：擔心子女失去自己

金像影后余香凝在ViuTV新劇《麻甩媽咪》首度擔正演劇集女主角，與黃德斌、陳瑞輝(Frankie)、邱傲然(Tiger)、沈貞巧等合作。劇集已播出兩集，Jennifer演的全職媽媽周暐程，被麻甩司機口水發(黃德斌飾)上身變「程程發」，趣怪表情多多，她表示一人分飾兩角，不停地轉換造型好疲累，「拍攝時候很忙，因為每場戲都要不停地轉換外形、裝扮、化妝，還有自己的演繹也需要轉換。有時會問自己『我現在是誰』？」

拍劇好疲累 余香凝坦言拍劇與電影大不同，「跟電影相比，拍劇真的很疲累。另一種不同之處就是更加投入，給了我很多時間投入這個劇組、這個角色、這個故事裏，煞科時定必會很不捨得。」她續說「首十數天覺得跟電影沒太大分別，直至拍攝主景時，便開始Feel到那種密集式。以前拍電影是可以一早準備好整個電影的劇本，但原來拍劇是每一天都很晚收工，然後第二天早上又要再拍攝，我不能一次過準備好整套劇，背不了，再加上會有修改，真的需要排戲。」

拍劇改變人態 現實中的已為人母的余香凝自言跟角色一樣重視家庭，「自從有了小朋友後，我便變得很怕死，很多時候車開快了，或是突然之間有些巨響，我便會十分害怕，擔心自己離開了小朋友。正因這份劇本中的周暐程也有一個兒子，她也很擔心家人，這件事逼她要面對，她要怎樣改變自己的心態，或對於人生有甚麼不同的睇法。所以在我這階段遇上這劇本，好像是上天安排，想我從這故事、角色中有所得著。」

待子女長大再變大膽 為何這麼怕死？她解釋：「因為怕小朋友失去自己，然後不能再看他們成長，又不知道失去自己之後他們會變成怎樣，其實主要都是因為小朋友。以前沒有小朋友的時候，我會做很多大膽的事情，如潛水，或Skydive，但現在還未實行已有了小朋友，我會考慮可能待他們18歲、讀大學，我才會再玩。」她又呼籲大家收看《麻甩媽咪》，「這套劇是近年來最窩心、最感動，又看得開心的輕喜劇，所以你『唔睇就蝕底喇』！」