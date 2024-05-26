麻甩媽咪｜Frankie陳瑞輝做爸爸 Tiger邱傲然與COLLAR隊長Gao演情侶

MIRROR的邱傲然(Tiger)、陳瑞輝(Frankie)、COLLAR的沈貞巧(Gao)、余香凝及黃德斌等，今日(26日)出席ViuTV新劇《麻甩媽咪》開鏡拜神儀式。Tiger在劇中將會力追Gao發展姊弟戀；Frankie則在片中與影后余香凝演夫婦，並育有1子。

Frankie做爸爸 Frankie需要與小演員做對手戲，他大讚「囝囝」非常專業、形容對方非常好動又多說話，笑言「囝囝」更不時會逗他開心。他表示跟余香凝沒有親熱戲，故事主要圍繞家庭。Tiger形容其角色是非常專心及專一。談到他們下月要開騷，現時又要開劇，他們透露行程很緊密，但仍可以有睡覺時間。二人更爆阿Dee用「生命去跳舞」，但他們則會將一些小組演出作些微改動，而Tiger更預告會有些「霆鋒元素」加入個人演出環節。