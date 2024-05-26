麻甩媽咪｜Frankie陳瑞輝做爸爸 Tiger邱傲然與COLLAR隊長Gao演情侶

MIRROR的邱傲然(Tiger)、陳瑞輝(Frankie)、COLLAR的沈貞巧(Gao)、余香凝及黃德斌等，今日(26日)出席ViuTV新劇《麻甩媽咪》開鏡拜神儀式。Tiger在劇中將會力追Gao發展姊弟戀；Frankie則在片中與影后余香凝演夫婦，並育有1子。
Frankie做爸爸
Frankie需要與小演員做對手戲，他大讚「囝囝」非常專業、形容對方非常好動又多說話，笑言「囝囝」更不時會逗他開心。他表示跟余香凝沒有親熱戲，故事主要圍繞家庭。Tiger形容其角色是非常專心及專一。談到他們下月要開騷，現時又要開劇，他們透露行程很緊密，但仍可以有睡覺時間。二人更爆阿Dee用「生命去跳舞」，但他們則會將一些小組演出作些微改動，而Tiger更預告會有些「霆鋒元素」加入個人演出環節。
Tiger力追Gao
COLLAR的Gao在片中扮演黃德斌的女兒，她表示其角色比較cool，更擁有陰陽眼。她透露Tiger將會在劇中力追她，而且畫面會比較浪漫。提到她早前考車牌成功，Gao自豪表示成功一take pass，並有機會在劇中展示駕車技術。她稱考車一直是其心願，所以不是為了拍攝而學車。她指Candy也是一take pass，而且自己考車當天獲對方鼓勵，笑謂因為有Candy加持而成功。她稱芯駖將會是下一位考車牌的COLLAR成員，並已排期考筆試。