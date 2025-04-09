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娛樂
2025-04-09 18:45:00

麻甩媽咪｜Tiger公開邀陳秀珠睇騷 Frankie自爆要咀黃德斌

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余香凝、黃德斌、陳瑞輝及邱傲祭出席《麻甩媽咪》宣傳。(娛樂組攝)

余香凝、黃德斌、陳瑞輝及邱傲祭出席《麻甩媽咪》宣傳。(娛樂組攝)

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ViuTV原創劇《麻甩媽咪》今日舉行記者會，余香凝、黃德斌、陳瑞輝(Frankie)、沈貞巧、邱傲然(Tiger)、陳秀珠、陳輝虹及陳安瑩等一齊現身為劇集宣傳。Frankie表示看到劇集歌曲的MV時，百般滋味在心頭，腦海浮現當時拍攝的場口。德斌笑謂自己今次很想唱主題曲，可惜沒有受邀，更笑謂可以試下開live唱歌。Tiger稱可以考慮跟德斌一齊jam歌，但大前題下大家要做足準備。余香凝稱劇集在一年前拍攝，如今終於可以播出，心情很開心。

Frankie與余香凝在劇中演夫婦，並有一個兒子。

Frankie與余香凝在劇中演夫婦，並有一個兒子。

Frankie跟德斌錫錫

在劇中余香凝跟Frankie是一對夫妻，但因為余香凝與黃德斌的靈魂對調，變相他要在劇中跟德斌錫錫，但只是咀額頭。Frankie說︰「呢一個kiss係我錫Daddy之外，第二個錫男人個case，仲要錫額頭。」他更搞笑表示當時剛剛食完東西，所以非常油。Frankie透露跟德斌都有很多「好勁」的場口，亦有跟余香凝拍了些很破格的場面。

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黃德斌在《麻甩媽咪》會跟余香凝靈魂對調。(娛樂組攝)

黃德斌在《麻甩媽咪》會跟余香凝靈魂對調。(娛樂組攝)

Tiger被爆私下好搞笑

TigerGao沈貞巧在劇中有不少對手戲，他指劇集是一部輕喜劇，但也會觸給到一些話題，所以搞笑之餘也會令人感到溫暖。FrankieGao先後指Tiger是非常搞笑的人，Tiger就覺得自己不是搞笑的人。談到Tiger將於周六開騷，黃德斌跟余香凝就呻沒有受到邀請，但Tiger竟然公開邀請陳秀珠，更著對方過來找他。

Gao指Tiger為人好搞笑。(娛樂組攝)

Gao指Tiger為人好搞笑。(娛樂組攝)

老戲骨狂鬧交

陳秀珠跟Frankie在劇中是母子，陳輝虹及陳安瑩則扮演余香凝的父親，三人一齊對襯家。陳秀珠跟陳安瑩已經多年沒有合作，坦言很開心，在旁的陳輝虹笑言她們認識的時候，是黑白電視年代，陳秀珠跟陳安瑩則反駁表示「係43者，彩色嘅！」

三人在劇中有不少對手戲，在片中就鬧過不停，但他們在片場則笑過不停。問到他們在爭執戲有沒有即場爆肚，三人異口同聲表示大家臨場發揮非常有火花，陳秀珠更爆陳輝虹每次出場都會拎不同道具，陳安瑩笑指場場都有新鮮感，陳輝虹就笑謂︰「無你咁好戲嘛！」問到他們的「囝囝」、「囡囡」表演，三人表示當正對方親生一樣，更大讚他們的表演好好。

陳秀珠在《麻甩媽咪》入面會跟陳輝虹及陳安瑩鬥氣。 陳秀珠飾演Frankie的媽媽。

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