麻辣商驕｜佘詩曼演商界女強人頻爆金句 內地播放量高達2.63億

內地都市劇《麻辣商驕》（原名：今天的她們）由杜曉雨執導、秦雯擔任總編輯，主演陣容有宋軼、佘詩曼、李純、張國立、張超、王仁君等，原版共有24集，無綫版本將濃縮為16集，並於今日（6日）起逢周一至周五晚上9點半翡翠台播映。 《麻辣商驕》之前在內地播放時大受歡迎，騰訊視頻累計有效播放量高達2.63億，亦獲得逾24,000熱度，更屢登微博成為熱門話題。劇集聚焦於三位性格不同的女主角，齊齊迎來愛情、事業與理想的重大轉變，藉此道出職場、戀愛與婚姻的艱辛和困境之餘，亦是一個關於三位「不打不相識」的新時代女性、如何打破常規、共同進退的故事。

佘詩曼（阿佘）前年憑無綫熱播劇《新聞女王》大受好評，「Man姐」女強人形象深入民心，如今再度飾演商界女強人，成為劇集一大看點。阿佘在劇中飾演獨立自主的餐飲界女強人梁清然，面對生活及工作上各種挑戰及困難，均能自信又果斷地一一應付，霸氣及能幹度堪稱「Man姐2.0」。 除了角色人設吸引，阿佘劇中造型亦是千變萬化，one length及肩髮型配以剛柔並重的女強人裝束相當搶焦。至於劇集的第三大看點，則是阿佘字字珠璣的台辭，並爆出不少罵人金句新高度，例如：「人的能力本來就存在高低之分，如果你覺得沒有得到我百分之百的信任，原因只有一個，你技不如人」、「分手後女人不哭成水泡眼，是不是代表對男人不尊重？」等。