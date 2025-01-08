麻辣商驕︱佘詩曼騷22吋纖腰 從不戒口公開6招凍齡秘訣

由「視后」佘詩曼(阿佘)主演的《麻辣商驕》前晚首播，阿佘連日來都在社交平台作宣傳，率先上載多張劇照，包括瑜伽及健身造型劇照，完美展現fit到漏身形，阿佘更自揭喜歡「梁清然」此角的重要原因：「鍾意『梁清然』其中一個原因就係佢夠自律，善用時間，唔會嘥多1分鐘時間去做無謂嘅嘢，淨係會做有建設性嘅事。」

明晚播出的第4集，阿佘將在劇中狂做運動大晒零贅肉凍齡body，先有在豪宅香閨做瑜伽情節，阿佘穿上full gear運動裝束，在瑜伽墊上大擺伸展甫士，自我要求高的「梁清然」嫌自己未有縮肚，要求女助手再影，而這段一鏡過的拍攝長達至少20秒，阿佘盡騷臂力兼平衡能力。此外還有一段情節講阿佘在家中做健身，心繫工作的她一邊做太空漫步機，一邊傾電話談公事，今次以側面「橫切面」視角，大騷22吋超結實「佘」腰，側面都看得到腹肌，盡晒健身成果。