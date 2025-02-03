麻雀女王追男仔專訪｜馬國明自言執著又有點戇居 高海寧大讚：佢經常鼓勵人(有片)

馬國明和高海寧這對好拍檔齊齊登上大銀幕，在賀歲片《麻雀女王追男仔》上演女追男戲碼，馬明更是首次拍香港電影，他直言是成就解鎖。馬明與高Ling自《C9特工》起多次合作，默契十足，在高Ling眼中馬明是經常鼓勵人的大暖男，有次拍喊戲cut機後仍無法止住淚水，對方一個窩心舉動，教她平伏心情。馬明就替高L認為高Ling向來都努力演戲，惟在演戲方面欠缺信心。

上演女追男戲碼 由王晶監製、葉念琛執導的《麻雀女王追男仔》顧名思義，故事圍繞高海寧的演保險界女王，力追馬國明演的科學家的，兩人情投意合，惟女方是「天生麻將狂」，男方則最憎人打麻雀，在隱瞞與揭發之間，鬧出不少笑話。馬明自言跟角色有點相似，他諱言：「有時比較執著，在別人眼中可能有點戇居。」最大分別是他自8歲已懂打麻雀，「因媽媽好鍾意打麻雀，經常手抱著我打麻雀，常說我拿走她的牌，害她『小相公』。」不過他既沒有麻雀癮，也不討厭打麻雀。高Ling就表示，由於外婆很討厭別人打麻雀，故一直不懂打牌，直至近年在香港過年才總算學懂食糊，她笑言，「其實拍這戲是學打麻雀，連續打了幾晚通宵麻雀，現在是高手。」



難忘馬明窩心舉動 馬國明和高Ling從TVB劇集《C9特工》、《新聞女王》，到雙雙擔正、仍未播出的《夫妻的博弈》已多次合作，談到彼此印象，高Ling大讚馬國明是行動派暖男，平時說話不多，但會用心觀察，以行動關心或照顧別人，她分享一次窩心體會，「我記得最近喺深圳拍《夫妻的博弈》一場喊戲，那場戲講我喺公園喊，他在角落裡看著我，我一直喊到停機後，仍喊到收唔到聲，他就走過來摸摸我的頭，即是告訴我完了，可平伏心情，他未必會說出口，一些細微的動作已很溫暖。」旁邊的馬國明一臉尷尬，不懂如何回應。高Ling繼續道，「他還有另一優點都經常鼓勵人，當你願意問他，就會好有耐性分析，他會看到你做得好那一面，希望你多給自己一些信心。」 指高Ling缺乏信心 馬明記得初跟高Ling合作是拍《C9特工》‧當時已覺得她是很勤力的演員，奈何各種因素未能配合，令劇集的迴響不大，「早期大家可能都集中看她的身材，其實我一直覺得她很勤力，當碰到一個發揮機會，就好快上位，拍《新聞女王》看到她真的脫胎換骨，觀眾就發現她真的懂演戲，不只是靠外表。」高Ling自言演甚麼角色都做足準備，正式拍攝時總會預備不同方式的演繹，很擔心演得未夠好，馬明回應，「她是要人鼓勵的，經常對自己好冇信心，其實拍這電影也是，當她演完之後，都會問會否有另一個更好的做法。」



雷影電視大不同 話說回來，《麻雀女王追男仔》是馬國明首部香港電影，而且首次拍是賀歲片，他直言是成就解鎖。拍電視劇多年，初次拍電影的他坦言，兩者的演繹方式大有不同，他分析道，電視有很多場戲慢慢推進，電影要演得很精準，而屏幕很大，不能像電視演得太誇張，「電影導演已經用鏡頭幫你說話，電視劇導演不會用鏡頭幫你，真的靠演員自己做，很多時我們都說一句，拍電視劇很看演員，電影就很看導演。」 自嘲反串不靚女 兩人演過不同角色，問到還想挑戰甚麼角色時，高海寧透露原來一直有心儀劇本，「我讀中學時是中文學會會長，所以經常在圖書館借書來看，那時看過一本懸疑小說《深夜與早晨的週記》，一晚就睇完，入行後認識了小說作家深雪，好想能拍成電影。」故事講述男主角因掛念一位女生，日間扮作該女生的模樣生活，但晚間就變成邪惡殺手，高Ling演這位成為刑警的女生。問到馬明可會演男主角拍住上，他笑言，「我驚反串不漂亮，但也有興趣。我常常想演好有腦又深思細密的高智能奸角。」

