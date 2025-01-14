麻雀女王追男仔｜李尚正唔做「餓底」吸乾霞姐 與郭珮文發展三角關係

由王晶及葉念琛炮製的蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》，集合高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜（Dada）、李尚正、許紹雄、林盛斌（Bob）、「最強Body」郭珮文、「新一代魯芬」張錦霞及文佐匡等攜手演出。電影將於1月28日（年廿九）上映。 電影公司今日公開全新預告，解放片中多段人物關係。先有九龍城寨村長「龍卷峰」許紹雄打頭陣，Call齊三位掌上明珠高海寧、陳靜及霞姐帶齊愛人「見家長」，開出三段剪不斷理還亂的感情線。受到「長輩壓力」的三女不敢怠慢，竭力守護自己與真命天子的關係！

陳家樂神還原《賭俠大戰拉斯維加斯》

家中大家姐高海寧從小人生興趣就是打牌，縱橫麻雀枱多年的她，偏偏遇上超討厭伴侶打牌的「毒男科學家」馬國明，魚與熊掌不可兼得，令陷入愛情旋渦的高Ling決定揀愛情唔揀麻雀，為免被對方誤會，決定隱藏自己的內心，而預告中一句「我至憎打麻雀㗎喇，聽到麻雀聲就會毛管戙！」至於Dada飾演的「電影親密指導」二家姐，於戲中戲跟「躁狂症影帝千紅哥」陳家樂結下片緣，片中家樂更加演技大爆發，連環向王晶導演經典作《賭俠大戰拉斯維加斯》的Peter朱致敬，至於家樂一句獨白「有個影帝睇得起我呀，教我演戲最緊要大聲，情緒到就一路直踩，So What！」令人憶起《流氓大亨》經典對白！家樂於短短預告片段中已經超級搶戲，以只此一家的幽默感收服一眾粉絲的心，角色千紅哥更感染到內斂的Dada直視自己的心意。



另一段萬眾期待的三角戀，落在霞姐、郭珮文及憑《死屍死時四十四》獲金像提名的李尚正身上，今次李尚正飾演「孤寒富二代」，面對愛情卻絕對疏爽，直線追擊霞姐，輕輕一句：「除咗你細佬之外，我可以照顧埋你！」已經冧爆霞姐，讓對方展露其少女心。而《麻雀女王追男仔》預告中情節更大玩九龍城寨叉燒飯，更見生人都要破地獄，加上一眾「流量密碼」卡士，喜氣洋洋迎接蛇年來臨。