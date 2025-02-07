麻雀女王追男仔｜馬來西亞票房報捷 高海寧馬國明喜上眉梢望親身飛大馬見粉絲

由王晶及葉念琛爆笑領軍的蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》，現正於香港及馬來西亞同步上映，電影由高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、李尚正、許紹雄、林盛斌 (Bob)、「最強Body」郭珮文、「新一代魯芬」張錦霞霞姐及文佐匡等攜手演出。

繼香港日前謝票場連場爆滿後，馬來西亞亦傳來好消息，《麻雀女王追男仔》成為本年馬來西亞賀歲檔中香港電影票房之冠，更勝同期上映的其他港產賀歲片。