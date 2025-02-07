麻雀女王追男仔｜馬來西亞票房報捷 高海寧馬國明喜上眉梢望親身飛大馬見粉絲

由王晶及葉念琛爆笑領軍的蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》，現正於香港及馬來西亞同步上映，電影由高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、李尚正、許紹雄、林盛斌 (Bob)、「最強Body」郭珮文、「新一代魯芬」張錦霞霞姐及文佐匡等攜手演出。
繼香港日前謝票場連場爆滿後，馬來西亞亦傳來好消息，《麻雀女王追男仔》成為本年馬來西亞賀歲檔中香港電影票房之冠，更勝同期上映的其他港產賀歲片。
電影男女主角高海寧、馬國明及導演葉念琛得知消息後大感鼓舞，更宣布本周末加碼謝票，答謝觀眾在上映第二週繼續如貫入場支持。首擔賀歲片女主角的高海寧興奮表示：「好開心《麻雀女王追男仔》喺馬來西亞賀歲檔成為港片冠軍，非常多謝馬來西亞嘅朋友同觀眾嘅支持！今次我哋未有機會親身飛到馬來西亞宣傳，但係仍然得到咁好成績非常感恩。每一次去到馬來西亞工作，都好感受到馬來西亞粉絲同觀眾都係好熱情同相當支持我哋，希望有機會親自答謝大家支持。」至於馬明，同樣透露最希望飛往馬來西亞答謝粉絲，新一年「竉粉」力度不減！馬明笑言：「當然好開心喇，《麻雀女王追男仔》能夠喺馬來西亞賀歲檔成績咁好，希望大家繼續支持。好希望嚟緊有機會去到馬來西亞同fans見下面喇。真係好多謝咁多位繼續支持我哋！」