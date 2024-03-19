麻雀樂團｜姜大衛自認新思維無懼後輩教戲︰我哋係舊式要向新人學師

由譚俊彥(Shaun)、李佳芯(Ali)、姜大衛、謝東閔、郭柏妍、黃庭鋒等主演的《麻雀樂團》(暫名)今日舉行試造型活動。姜大衛以一身唐裝打扮出現，甚有霸氣，他稱角色是一個舊派麻雀館老闆，但角色思維很新潮。 他笑言以前有個外號叫「麻雀王子」，但自己成日輸錢，經常上演「王子復仇記」，但始終輸多贏少。他稱以前很愛打麻雀，現時少了手癮，但為了拍攝會再約劇中的麻雀腳打幾圈，因為摸牌的動作要好好研究，以便拍攝。

由於早前姜大衛提起跟狄龍的恩怨，並稱譚俊彥比其子發展更好，今次二人在劇中有大量對手戲，會否擔憂令觀眾有其他聯想。姜大衛表示已跟譚俊彥合作過兩次，來到第三次已經很有默契，「大家都好熟，無話啲咩，大家都明個劇本。(劇情話你哋會爭執？)係生意上，戲入面個角色更有故人之子感情，不算複雜，很好玩。」 提到香港金像獎將於下月舉行，他憑《白日之下》入圍角逐最佳男配角，更是大熱門，他表示信心一定有，如有獎當然開心，「部戲已經得到觀眾認可，其實已經好開心！」問到未來可有其他電影工作，他表示暫時未有，但完成這部作品後，便會回大陸拍攝另一部劇集。