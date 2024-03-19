麻雀樂團｜李佳芯談續約問題向譚俊彥求救 Shaun三度跟姜大衛合作好開心

由譚俊彥(Shaun)、李佳芯(Ali)、姜大衛、郭柏妍及黃庭鋒等主演的《麻雀樂團》(暫名)，今日舉行試造型活動，亦是Ali相隔兩年重投劇組。Ali與郭柏妍均以一頭清爽短髮示人。大會安排郭柏妍與一眾樂手拉奏樂器，郭柏妍負責大提琴表演，由於她是初學階段，表現較生硬，幸好順利完成演出。

Shaun表示《麻雀樂團》充滿愛，會談及親情、愛情及友情，盼把正能量及歡樂帶給觀眾，而他在劇中將會是麻雀館話事人。Ali透露其角色是Shaun身邊一個很重要的女人，掌握著他的財務。Shaun︰「佢係管錢，我將我所有錢都俾晒佢啦，幾重要呀！」Ali指Shaun在劇中非常豪爽，願為身邊的人花錢，所以自己要掌管他的財務，為他管數。Shaun坦言自己對金錢沒有概念，現實中也是交由太太掌管財政，就連網上支付工具也沒有，只得一張八達通在身。

Ali大讚Shaun非常照顧身邊人，像大哥哥一樣，未正式埋位前，已跟對方及其他演員圍讀劇本及食飯，相信拍攝時會更有默契。問到二人在劇中是否要打麻雀，Shaun稱會，並指自己當初學打麻雀是為了婆婆，讓她可以腦筋靈活些，所以每逢過時過節，都會用麻雀跟家人聯誼及促進關係。Ali自言也有打麻雀的場口，自己從小也有接觸，所以對打麻雀並不陌生。

並非告別作

談到Ali終於開劇，外間指她今次是告別作，問到是否已跟無綫簽約，她就顯得避忌，「仲有合約喺度未完嘅，告別作都係外間講嘅，對我哋嚟講，基本上有角色、有劇本、有好的發揮都會很想去做，所以我又唔覺得會係最後。」至於續約情況，她表示仍有跟公司商討，但沒有新進展。

對於外間有不少電影公司向她招手，Ali可會考慮嘗試在電影方面發展，她聞言後顯得不知如何回答，在旁的Shaun即為她解圍︰「我覺得做演員係無分電影、電視，只要有好角色，有導演想合作，我哋就好開心。我自己係冇咩安全感嘅人，因為有個好角色，仲要係主角，已經係好難得，每次都會好珍惜。」Ali表示認同。