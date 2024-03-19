麻雀樂團｜謝東閔係麻雀館太子爺？門口阿姐經過都要向他鞠躬

由譚俊彥(Shaun )、李佳芯(Ali)、姜大衛、謝東閔、郭柏妍、黃庭鋒等主演的《麻雀樂團》(暫名)今日舉行試造型活動。Ali與郭柏妍均以一頭清爽短髮示人。大會安排郭柏妍與一眾樂手拉奏樂器，郭柏妍負責大提琴表演，由於她是初學階段，表現較生硬，肯好順利完成演出。
謝東閔行過阿姐都揮晒手
謝東閔、郭柏妍、黃庭鋒以及胡敏芝接受訪問時，全都謙稱自己不是麻雀高手。當提到謝東閔在灣仔駱克道一帶的麻雀館出現，麻雀館門口的姐姐都向他鞠躬打招呼，問到他是否經營麻雀館業務時，在旁的郭柏妍、黃庭鋒大感震驚。
謝東閔說︰「哈哈哈哈！我個音樂中心喺麻雀館附近，我同啲阿姐好熟，佢哋幫我睇住架車！」黃庭鋒更追問他是否麻雀館的熟客仔，謝東閔︰「唔係！唔係！拍戲就有入過去一次，係因為我同左鄰右里都好熟！哈哈！」他更笑言自己也想有能力開麻雀館。
業餘指揮家感壓力
由於劇集的故事地方設定在灣仔，加上該處有不少麻雀館，謝東閔笑言在該處現身都是巧合，也不是為了拍劇特別去視察場地。他又笑謂在劇中要扮演專業的指揮家去指揮一班業餘的樂手，唯來到現場發現，郭柏妍拉大提琴拉得很出色，而且夥拍拉小提琴高手黃洛妍及多位專業樂手，自己非常擔憂。他坦言對古典音樂很有興趣，自己可以當指揮家感到很開心。