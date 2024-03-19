麻雀樂團｜謝東閔係麻雀館太子爺？門口阿姐經過都要向他鞠躬

由譚俊彥(Shaun )、李佳芯(Ali)、姜大衛、謝東閔、郭柏妍、黃庭鋒等主演的《麻雀樂團》(暫名)今日舉行試造型活動。Ali與郭柏妍均以一頭清爽短髮示人。大會安排郭柏妍與一眾樂手拉奏樂器，郭柏妍負責大提琴表演，由於她是初學階段，表現較生硬，肯好順利完成演出。

謝東閔行過阿姐都揮晒手

謝東閔、郭柏妍、黃庭鋒以及胡敏芝接受訪問時，全都謙稱自己不是麻雀高手。當提到謝東閔在灣仔駱克道一帶的麻雀館出現，麻雀館門口的姐姐都向他鞠躬打招呼，問到他是否經營麻雀館業務時，在旁的郭柏妍、黃庭鋒大感震驚。

謝東閔說︰「哈哈哈哈！我個音樂中心喺麻雀館附近，我同啲阿姐好熟，佢哋幫我睇住架車！」黃庭鋒更追問他是否麻雀館的熟客仔，謝東閔︰「唔係！唔係！拍戲就有入過去一次，係因為我同左鄰右里都好熟！哈哈！」他更笑言自己也想有能力開麻雀館。