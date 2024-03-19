麻雀樂團｜郭柏妍台灣跌損手一拉琴就爆傷口 黃庭鋒榮升做叔叔

由譚俊彥(Shaun )、李佳芯(Ali)、姜大衛、謝東閔、郭柏妍、黃庭鋒等主演的《麻雀樂團》(暫名)今日舉行試造型活動。Ali與郭柏妍均以一頭清爽短髮示人。大會安排郭柏妍與一眾樂手拉奏樂器，郭柏妍負責大提琴表演，由於她是初學階段，表現較生硬，肯好順利完成演出。

拉大提琴搞到傷口爆裂 郭柏妍早前拍攝《尋找世界另一個我》時，不慎跌倒令右手踭受傷，令她要暫停學習拉大提琴3個月，加上今日表演的樂譜是兩日前才收到，自己能順利完成演奏，全靠其他樂手幫忙。她稱早前每次練習時，都會令傷口爆裂，所以要待傷口完成埋口才可練習，自覺愧對一眾樂手，自己會努力練習趕回進度。她又提到自己初學時，媽媽完全聽不到她在拉甚麼，更稱她每個音都是一樣，如今已經可以令媽媽聽到完整的一首歌，感到很滿足。

庭鋒被郭柏妍新look嚇親 提到她的短髮造型，郭柏妍表示自己的長髮形象已經4年，加上試造型時，發現用假髮太過異樣，於是決定剪頭髮。她指黃庭鋒今早見到她時大感震驚，更退後了兩步。黃庭鋒表示知道對方要剪頭髮，但沒想過是這麼短，大讚很新鮮。由於庭鋒為了角色同樣需要剪短頭髮，在旁的郭柏妍才發現他的髮型跟今早不同，更謂有些人以為庭鋒要演她的叔叔，「有人問我(庭鋒)係咪我阿叔呀！可能大家覺得我剪短頭髮變得細個咗！」