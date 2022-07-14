黃偉文獲英國好友送豬扒飯 揸車來回8小時驚訝餐廳俾漏豬扒

Wyman忍不住在社交平台分享朋友為他做的創舉︰「特登揸八個鐘頭車來回Manchester，用個保溫袋入住啲咖喱豬扒飯，再直送返London俾我食。呀，佢哋仲勁到排隊排第一，成為新店第一個顧客，兼且留返張『天字第一單』俾我留念。呢啲朋友邊度搵？」

黃偉文(Wyman)現身在英國倫敦工作，與他相識廿多年的好友，得知香港的新景園咖喱小廚在曼城開設海外分店，特意揸車來回8小時，購得有名的咖喱豬扒飯，令Wyman大為感動。

8塊豬扒少3塊

Wyman品嘗過後，大讚味道跟香港店的一模一樣，但美中不足的是，原本4盒飯共有8塊豬扒，但最後發現只得5塊。他說︰「爭咗三塊真係事小，咁遠水路拎到返嚟先發現冇咗，好陰功，每人只係得平時大概一半嘅份量，真係有少少唔夠喉。唔緊要，下次我自己去現場食。新景園曼城你等我！加油呀！」餐廳得知後也立即向Wyman致歉，並謂︰「下次嚟一定補返數！亦請幫我同你朋友講聲唔好意思要佢等咁耐出哂汗，辛苦哂佢！」

有網民表示Wyman朋友的舉動是愛的表現︰「用來回八個鐘已經係愛，仲要好食嘅天字第一單， 咁啲愛就多到流晒出黎（勁過啲咖喱豬扒啲汁本身）。」亦有人笑言應該是朋友途中太肚餓而吃了三塊。另有網民看過照片之後，一度以為他回港，並表示很開心在英國的分店保留了香港的味道。