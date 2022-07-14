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娛樂
2022-07-14 19:59:19

黃偉文獲英國好友送豬扒飯 揸車來回8小時驚訝餐廳俾漏豬扒

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Wyman現身在倫敦。

黃偉文(Wyman)現身在英國倫敦工作，與他相識廿多年的好友，得知香港的新景園咖喱小廚在曼城開設海外分店，特意揸車來回8小時，購得有名的咖喱豬扒，令Wyman大為感動。

Wyman忍不住在社交平台分享朋友為他做的創舉︰「特登揸八個鐘頭車來回Manchester，用個保溫袋入住啲咖喱豬扒飯，再直送返London俾我食。呀，佢哋仲勁到排隊排第一，成為新店第一個顧客，兼且留返張『天字第一單』俾我留念。呢啲朋友邊度搵

新景園咖喱小廚在英國曼城開分店，但店名則改了另一名字。

8塊豬扒少3塊

Wyman品嘗過後，大讚味道跟香港店的一模一樣，但美中不足的是，原本4盒飯共有8塊豬扒，但最後發現只得5塊。他說︰「爭咗三塊真係事小，咁遠水路拎到返嚟先發現冇咗，好陰功，每人只係得平時大概一半嘅份量，真係有少少唔夠喉。唔緊要，下次我自己去現場食。新景園曼城你等我！加油呀」餐廳得知後也立即向Wyman致歉，並謂︰「下次嚟一定補返數亦請幫我同你朋友講聲唔好意思要佢等咁耐出哂汗，辛苦哂！」

有網民表示Wyman朋友的舉動是愛的表現︰「用來回八個鐘已經係愛，仲要好食嘅天字第一單， 咁啲愛就多到流晒出黎（勁過啲咖喱豬扒啲汁本身）」亦有人笑言應該是朋友途中太肚餓而吃了三塊。另有網民看過照片之後，一度以為他回港，並表示很開心在英國的分店保留了香港的味道。

Wyman分享自己收到的咖哩豬扒飯。

46.62英鎊才購得4個豬扒飯，真的好「貴」！

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