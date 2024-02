祖兒 傅珮嘉留言慰問

黃偉文的IG發帖除了內文,hashtag更令人擔心。#之後仲識爬返起身等開場一邊頭痛一邊覆whatsapp同香港嗰邊傾歌詞點寫。#睇show時仲識同旁邊嘅人有講有笑。#更希望唔會嚇親喺現場見到嘅朋友。身為好友的容祖兒留言:「Take care MY DEAR」同樣是他好友的歌手傅珮嘉留言:「Omg please take care and rest well」。