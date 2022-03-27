黃偉文驚訝入圍全球百大俊男 發表退選宣言：笑過就算，尊重吓我意願

美國網站TC Candler舉行的年度「全球百大俊男美女」，MIRROR和ERROR十六子全部入圍。官方網站昨日(26日)宣布填詞人黃偉文(Wyman)亦正式獲提名。不過，向來敢言的Wyman得知這消息後，似乎是驚多於喜，他在社交平台發表「退選宣言」，表明完全被動入圍，不介意在疫情下為大眾提供笑料，但最後仍認真表態：「不如大家笑過就算，尊重吓我意願，俾我退選啦唔該！」

疫下不妨開玩笑 不用恭喜

Wyman在IG 轉載正式獲提名的圖片，發文寫道：「首先，成件事我並無「參賽」完全被動，被題名咗都唔知咩事。陪大家開個玩笑，被大家惡作劇一下，喺疫情中提供一點歡樂，我係ok嘅，但我係無份用任何方式『搞』自己入去呢個名單嘅，非我性格亦非我所求，唯獨呢件事一定要講清楚。」他表示，大家可繼續開開玩笑，但仍盼能尊重他的個人意願，讓他退選，最後他以hashtag補充，#真係唔駛恭喜我啦喂 #我貪呢啲嚟做乜唧 #我好想知究竟呢個選舉係咪有一個人提名就得㗎啦 #其實到最後入選呢個名單嘅人數會唔會有幾百萬個㗎 #真正最想問係有冇得唔接受提名要求有關方面將我除名㗎 #等其他實至名歸嘅人去選啦。不少網友留言，有些表示：「呢啲用課金方法令人入圍嘅選舉，其實令當事人好老尷，一定要表明立場！」有些亦認為太高調回應反會推高票數。