黃偉晉兩場香港騷門票賣清光 兌現承諾貼肉照答謝fans

黃偉晉今年先後多次來港，11月4日及5日更會舉行首次香港個唱《黃偉晉 WAYNE HUANG 2023 “CREALIFE” LIVE TOUR》，場地定在新蒲崗東華三院東蒲胡李名靜體育館。

《黃偉晉 WAYNE HUANG 2023 “CREALIFE” LIVE TOUR》兩場演出的門票已在昨日早上11時公開發售，隨即傳來門票售罄，黃偉晉亦有親自報喜，貼出多張肌肉照並寫：「香港場兩場都完售了!!!昨天答應大家要用肉來慶祝完售，獻上肉。另外想跟沒買到的人說聲抱歉，的確是我個人堅持辦小場地的，因為第一次在香港辦個人，其實有點沒信心，所以決定保守一點的場地，因為我台灣場都沒賣完謝謝~~下次還有機會辦香港的話，我一定會有自信一點的!!!!!!」偉晉約定香港fans。