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娛樂
2023-09-29 08:00:14

黃偉晉兩場香港騷門票賣清光 兌現承諾貼肉照答謝fans

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黃偉晉兩場香港騷門票賣清光 兌現承諾貼肉照答謝fans

黃偉晉為慶祝兩場香港騷門票賣清光，公開多張肉照答謝fans。

黃偉晉今年先後多次來港，114日及5日更會舉行首次香港個唱《黃偉晉 WAYNE HUANG 2023 CREALIFE LIVE TOUR》，場地定在新蒲崗東華三院東蒲胡李名靜體育館。

《黃偉晉 WAYNE HUANG 2023 CREALIFE LIVE TOUR》兩場演出的門票已在昨日早上11時公開發售，隨即傳來門票售罄，黃偉晉亦有親自報喜，貼出多張肌肉照並寫：「香港場兩場都完售了!!!昨天答應大家要用肉來慶祝完售，獻上肉。另外想跟沒買到的人說聲抱歉，的確是我個人堅持辦小場地的，因為第一次在香港辦個人，其實有點沒信心，所以決定保守一點的場地，因為我台灣場都沒賣完謝謝~~下次還有機會辦香港的話，我一定會有自信一點的!!!!!!偉晉約定香港fans。

 

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黃偉晉近年操出巨肌，相當有睇頭。 黃偉晉近年操出巨肌，相當有睇頭。

黃偉晉身兼五堅情其中一員，對於快將重臨香港，他期待跟粉絲再次聚首一堂，亦不忘狂擦香港地道美食。黃偉晉表示：「香港的燒臘都很好吃，隨便一家都好好吃，另外隨便走進一家雲吞麵店，有賣煎餃的，這些都好好吃，吃完以後會覺得在台灣吃不到好煩，就是這種好吃程度。香港有太多美食都令我非常難忘。」不過因為工作關係，他每次到香港都只得夜晚有私人時間，所以他今次就請粉絲介紹不同特色景點，希望下次到香港一有時間就可以到處參觀。

黃偉晉 黃偉晉 黃偉晉
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