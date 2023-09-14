黃偉晉首度以個人身份赴港開唱 熱浪收不停：明明那麼愛看我脫衣服

黃偉晉除了是五堅情團員之一，主持工作亦有亮眼表現，過去一年他分別以個人身份及五堅情姿態多次來港，出道12年的他，今日更宣布首度在香港舉辦《CreaLife Live Tour》演唱會，一連兩天（11月4日、5日）在香港TWGHs TungPo Kitty Woo Stadium東華三院東蒲胡李名靜體育館開唱。

黃偉晉過去曾在台北、台中、高雄三個城市舉辦《CreaLife Live Tour》巡迴演唱會，贏得口碑，當時吸引不少香港、新加坡、馬來西亞粉絲遠道而來力挺，經香港粉絲極力爭取及多次連署，其香港個人騷終於舉辦成功，門票將在9月28日開賣。過去黃偉晉曾以五堅情團員的身份到港開唱，舉辦個人售票演唱會倒是第一次，這份期待，就連偉晉自己都十分興奮，他透露：「因為之前粉絲真的敲碗太久太久，我都沒有辦法給大家很確定答案，但到後來開始真正執行，我是非常期待歌迷們的反應，不管是五堅情或是我個人到香港工作，我都可以感受到香港的歌迷真的非常非常熱情，真的有多想我、或我們再去開演唱會。」香港的歌迷們的聲聲呼喚，讓遠在一方的偉晉都能深切感受，再加上身旁的工作人員推波助瀾下，終於盼到了這次的演唱會。其實今年黃偉晉與香港的緣分特別深，不管是團體五堅情或他個人的工作演出，算算從3月至今，到港演出或工作已有5次之多，讓他最印象深刻的，還是香港歌迷朋友們的熱情。他透露有次到港無意間到便利商店買了名為「熱浪」的薯片吃，沒想到分享到社群軟體後，隨着一次又一次到訪香港，歌迷朋友都會買來送他吃，多到連行李箱都裝不下，他除了感謝大家外，也開玩笑說：「大家可以控制一下啦，明明那麼愛看我脫衣服，可是卻又送給我吃。」還自爆吃薯片零食的胃是無止盡，「他們送我20包我是20包都想吃，真的滿恐怖的熱量。」哀嚎享受美食的同時，身材管理也很重要。