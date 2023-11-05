黃偉晉香港個唱兌現承諾三點「盡」露　講廣東話多謝變「多仔」

五堅情成員之一的黃偉晉，昨晚假新蒲崗東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行《黃偉晉 2023 "CREALIFE" LIVE TOUR - 香港 》頭場演出，這是黃偉晉首度於香港舉行售票個唱，他在開Show前事先張揚要送大家驚喜，沒想到演唱會一開場就已兌現承諾，未見人，先Show肌！而這次演唱會的歌單跟台灣不盡相同，為答謝香港歌迷，偉晉更苦練廣東話獻唱了MC張天賦的大熱歌《世一》，絕對是為香港樂迷帶來了不一樣的驚喜。

演唱會開始之前，舞台上的螢光幕先播放影片，偉晉以感性的聲調說著：「我們應該在現實中入睡，或是從夢境中清醒，現實，未完待續，夢境，還等在那裡，理想生活才正要開始。」但言猶在耳，畫面便播出偉晉「全裸」的畫面，更擺出誘人甫士，身上只有三點用辣椒及炸雞遮擋著，既性感又Hot，絕對是三點「盡力」露，但同時也不忘他向來的搞鬼作風，讓現場的粉絲笑翻。影片播放完畢後，偉晉便以一身西裝配短褲的造型現身，演唱《日安日安》、《房間裡的雲》、《好累》及《還不想睡》四首小清新作品，在演唱《好累》的時候，粉絲更大聲一起合唱，現場氣氛迅即變得高漲。