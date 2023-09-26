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娛樂
2023-09-26 18:30:00

黃偉晉@五堅情來港首開個人騷 預告唱廣東歌 騷肌睇場合

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黃偉晉將於11月4及5日舉行香港首個賣票個人演唱會。

黃偉晉將於11月4及5日舉行香港首個賣票個人演唱會。

黃偉晉曾以五堅情成員的身份來港開演唱會，亦曾以個人名義於香港的音樂節演出，今年11月4至5日終迎來香港首個賣票專場演唱會《黃偉晉 WAYNE HUANG 2023 “CREALIFE” LIVE TOUR》，兩場演出於假新蒲崗東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行，這次更是海外巡唱的首站，他表明會唱廣東歌，「我自己很想表演粵語歌曲，因為上次在一個音樂節中唱粵語歌，大家非常喜歡，這次好不容易在香港有自己的專場，香港的粉絲又期望那麼久，所以一定會有粵語歌曲送給大家。」演唱會門票將於本周四(28日)公開發售。

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黃偉晉身材健碩，粉絲們總希望他騷肌派福利。 黃偉晉表示騷肌要睇場合。 黃偉晉表示今次開專場，騷肌的機會率較低。

騷肌不如大合唱

黃偉晉的健碩身材向來受注目，粉絲們總希望他能騷肌，問到何會在今次的專場大派福利，他回應騷肌要看場合，「如果有適合才會騷。其實最適合的是在IG騷，然後就是在海邊的活動騷，但今次演唱會專場形式目前為止我想像中很不適合，大家會不會失望？因為都想大家在專心聽歌的感受裡面，但如果我在想表演橋段的時候，真的有適合，可以這樣做的話，我一定不會吝嗇的，一定會展示出來，但是機率是蠻低的，哈！」不過偉晉剛約定粉絲們到時候一起製造難忘的回憶，他說：「我的專場每首歌都是大合唱啊！因為我在台灣開專場的話，台下每一首歌都會跟著唱，所以你們不用指定甚麼大合唱，你們真的喜歡，真的有聽每一首歌的話，每一首歌都要跟著唱，因為我都有練廣東粵歌，你們也要練很多我的歌，不要以為只有你們很輕鬆呀！不可能！大家一起累，一起享受那天晚上。」

黃偉晉預告將於香港的首個個人演唱會唱廣東歌。

黃偉晉預告將於香港的首個個人演唱會唱廣東歌。

難忘燒臘雲吞

再次重臨香港，偉晉很期待跟粉絲再次聚首一堂Have Fun之外，也不忘要品嚐地道美食。大家都知道偉晉很愛吃薯片，但原來還有很多美食都是他的心頭好，偉晉說：「香港的燒臘都很好吃，隨便一家都好好吃，另外隨便走進一家雲吞麵店，有賣煎餃的，這些都好好吃，吃完以後會覺得在台灣吃不到好煩，就是這種好吃程度。香港有太多美食都令我非常難忘。」不過因為工作關係，偉晉倒是沒有很多機會可以白天遊覽香港，最多只能晚上小酌一番，所以他也請粉絲給他介紹不同的香港景點，更說：「如果真的有機會的話，可以推薦我白天可以去的地方，然後有時間再去香港玩的話就可以去。」

《黃偉晉 WAYNE HUANG 2023 “CREALIFE” LIVE TOUR》詳情：

日期：20231145日（星期六及日）

時間：晚上8

地點：新蒲崗東華三院東蒲胡李名靜體育館

票價：（企位）$1088（可參與分組形式合影環節 得到親筆簽名演唱會海報乙張） / （企位）$888 / （座位）$688

門票將於928日早上11時於BOOKYAY公開發售

網址：http://www.bookyay.com

FWD MAX 人壽客戶會員可103日早上11時起於FWD MAX平台換購門票

網址：https://fwdmax.fwd.com.hk/#/tc/Ticketing/WayneHuang2023

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