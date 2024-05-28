黃健怡@Beanies推新歌 《初初出世學》重拾出世感覺

唱作女子組合Beanies成員之一的Winky(黃健怡)，3月推出首支個人單曲《喵喵厭世學》，成為今年首位出歌的女新人。日前Winky承接《喵喵厭世學》，再推出第二首個人單曲《初初出世學》。新歌由Winky親自作曲，並請來Oscar Lee填詞，黃兆銘編曲及陳考威監製。

第一首歌，Winky與填詞人Oscar以厭世貓的視覺看世界，今次，Winky再與Oscar攜手，用了同一個場景，但另一個角色，衍生了《初初出世學》，Winky說：「寫嘅係主人，好可惜個主人正在面臨生命完結前嘅階段，但當刻佢嘅痛苦已經變為唔重要，最重要嘅係佢已經搵到佢最深愛嘅嘢，呢樣嘢可以係一個人、一件事又或者係一個經歷，而呢個主人最深愛嘅就係佢隻貓。對佢嚟講，搵到深愛嘅一隻貓，就等於重拾初初出世時嗰份無瑕、純潔。」當人能將死亡看透，能夠抱住本來無一物的思想去面對死亡，會發覺初來世界那份純真，是如此的純粹。