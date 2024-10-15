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娛樂
2024-10-15 20:09:03

黃劍文綵排個唱獲粉絲探班 周慧敏葉巧琳答應任嘉賓

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黃劍文綵排個唱獲粉絲探班 周慧敏葉巧琳答應任嘉賓

黃劍文為個唱綵排，進行排舞練習。

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黃劍文（Kimman）即將於本月22日在麥花臣場館舉行首個個唱，日前他已進行排舞練習，為數十多位粉絲特別前來探班，不單止給他送上潤喉糖、水果和面膜等禮物，更練熟了Kimman的新歌《默默》即場唱給他聽，令他十分感動。剛從加拿大回港的Kimman於接受媒體訪問時說：「演唱會已經籌備得七七八八，除了要努力記歌詞和練氣外，也要積極練舞，屆時會有兩個dance medley環節，將會非常消耗體力，有點擔心跳唱時會喘氣喘得太犀利，但當中倉有高難度動作，會要努力去記。」至於會否在台上露肉？Kimman表示現正把手臂操Fit，到時需要露時便把手臂露出來滿足大家。

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Kimman也向大家透露了嘉賓名單，除了之前已落實的《中年好聲音2》的譚輝智外，也會請來《中年好聲音2》的劉智衛，因為他也曾於很多busking活動上表演，而周慧敏和之前在音樂劇《為你鍾情》合作的葉巧琳亦答應做嘉賓，也會在台上有合作部份。周慧敏表示她知道Kimman首次開個人演唱會，一定要來支持和見證。至於他如何報答對方？Kimman笑言會繼續做她的演唱會嘉賓，他很感激Vivian一直對他的幫忙和支持，給了他很多機會，不止一次邀請了他到國內做她演唱會嘉賓。

黃劍文透露已請來周慧敏、葉巧琳為個唱任嘉賓。 黃劍文獲粉絲前來探班。 黃劍文將於本月22日在麥花臣場館舉行首個個唱。

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