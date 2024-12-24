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娛樂
2024-12-24 13:50:10

黃劍文與逾百歌迷開聖誕Party 自爆榮升外公喜迎新成員

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黃劍文與逾百歌迷開Party迎接聖誕。

黃劍文與逾百歌迷開Party迎接聖誕。

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黃劍文Kimman Wong日前與逾百位「Kimchi(歌迷暱稱)成員齊齊開Party迎接聖誕，Kimman甫出場就連唱3首聖誕歌曲，包括《Last Christmas》、《Lonely Christmas》和《伯利恆的主角》為聚會揭開序幕，其間更與歌迷互動合唱 《只有情永在》《緣份》和《情未了》等，與歌迷玩足3個鐘。談到最有意義的聖誕禮物，劍文就興奮分享家𥚃的貓貓早前懷孕，誕下小貓咪，笑指自己榮升外公，幸福滿滿。

黃劍文與逾百歌迷開Party迎接聖誕。 黃劍文與逾百歌迷開Party迎接聖誕。 黃劍文走落台與歌迷逐一握手。 黃劍文走落台與歌迷逐一握手。 黃劍文與逾百歌迷開Party迎接聖誕。 黃劍文預告明年1月再搞歌迷會周年晚宴。

黃劍文更兩度落台與歌迷握手，走遍全場每個角落，「上次Stand by Kimman 演唱會握手時間唔夠，今次就補返數！」當晚亦有交換禮物環節，Kimman早在澳洲時已預禮物作為交換禮物，Kimchi們亦準備咗聖誕冬甩蛋糕給偶像。劍文表示：「開心見到大家出席 kimchi family Christmas party ，唱吓歌傾吓偈交換禮物 都用咗差唔多3個鐘 ，時間都覺得好唔夠，感恩 過咗一個好溫馨好溫暖嘅Christmas 慶祝非常感恩有Kimchi們在身邊支持，有你們我先有動力去表演，由比賽到而家一好忙，而今個平安夜會同家人平靜度過喇。」他預告將於1月再搞歌迷會周年晚宴。

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