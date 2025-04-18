黃劍文被粉絲追討12萬欠款？ 被斥「借錢唔還」揚言向TVB投訴

不少名人藝人都曾經遭騙徒冒認行騙，最近就有《中年好聲音2》的黃劍文。黃劍文被騙徒冒認向其粉絲騙去12萬多，其後粉絲一口咬定是黃劍文本人，續向他追討欠款。



昨日（17日）TVB節目《東張西望》就請來黃劍文現身分享經歷，更公開其助手JOJO與粉絲的對話。今年3月黃劍文的助手JOJO 收到粉絲的電話，指黃劍文向她借了錢做音樂，之後更借錢不還，並表示：「我是黃劍文在網上認識的朋友，他叫我幫忙幫他買iTunes cards，他說用來做音樂的，買了127480元。或許你問黃劍文本人，他很清楚，差不多這大半年我有跟他聯絡。」



黃劍文續交代事件表示：「她說我欠她127400元，然後說已經是半年時間了，現在是最後警告，要打來叫我還錢。如果不還錢，就說要向TVB投訴我，明明沒有借過錢，怎麼還呢？」即使助手JOJO努力向苦主粉絲解釋，但對方都一口咬定是黃劍文本人借錢不還：「肯定係佢，佢成日同我講要買嗰啲I tunes cards。」助手JOJO 續指黃劍文沒有買iTunes 聽歌的習慣，並向粉絲說：「哎呀，咁你咪畀佢呃咗囉，佢點會買iTunes cards？佢都唔係買iTunes聽歌，你依家肯定係畀人呃。咁依家你想點，你夾硬話係佢，你有冇見過佢先？」而苦主粉絲則表示沒有見過「黃劍文」，但就繼續表示好肯定是黃劍文本人：「唔係，肯定係佢嚟！你可以問下佢！」



對此，黃劍文透露：「因為她知道我有去教會分享等各樣，她說大家都是教友就打算借給我，她想幫我，其實她沒有見過我，也沒有聽過我的聲音，她就借錢給人家，她認定她不是被騙，真的是我。我相信就是因為假的我，不斷把我真實的事情發給她，告訴她現在很忙，做很多事情，令她相信以為是真的。」而黃劍文亦已報警備案，他續表示被人冒名行騙已經不是第一次了 。





