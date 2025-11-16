黃博孖《中年好聲音》成員新加坡登台 喜與魔術大師鄺健雄同場

演唱會《When You Believe 奇幻之聲》，日前於新加坡 Gateway Theatre 華麗落幕。這場意義非凡的演出，不僅慶祝魔術大師鄺健雄（Lawrence）與女兒鄺保恩（Priscilla）攜手登台 25 週年的榮耀時刻，更見證了 TVBI 與新加坡Gateway Entertainment 的首次跨國合作，締造魔術與音樂完美融合的奇幻盛宴。 這場演出分為五大主題篇章，即Opening、「信念（Faith）」、「盼望（Hope）」、「愛（Love）」及「終章（Finale）」，以音樂與魔術交織的形式，講述勇氣、夢想與愛的動人故事。參與演出包括《中年好聲音3》冠軍黃博、季軍劉洋、李金凱、Rax王鄭浚仁，《中年好聲音2》的Kimman黃劍文與《中年好聲音1》的Venus支嚳儀。六位歌手以粵語、華語及英語金曲，帶領觀眾走進一場跨越語言與年代的音樂旅程。

黃博率先登場 當晚以炫目舞蹈及魔術節目《Flambe》與《Torch Box》揭開序幕，接著Lawrence 、Priscilla 及舞者推出「魔術箱」，6位《中年好聲音》歌手驚喜現身，並合唱金曲《信自己》掀開「信念」篇章，瞬間點燃全場氣氛，掌聲如雷。黃博率先登場，以《這一個夜》展現沈穩唱功與舞台魅力；緊接登場的「海豚音王子」 Rax演唱新歌《我就是舞台》，並大展海豚音震撼全場。Venus演唱英文經典《Can’t Take My Eyes Off You》，李金凱則以《不羈的風》帶來輕快節奏歌曲；「人氣王」 Kimman演唱《一生何求》喚起滿堂回憶，更一時興起走下台與粉絲互動；最後，劉洋以《輸了你贏了世界又如何》為首章畫上溫情句點。

李金凱深情演唱打動全場 在「盼望」篇章中，Priscilla 親身挑戰驚險高空逃脫術《Jaws of Death》，於 6 米高空、60 秒火焰倒計時中脫險成功，象徵戰勝恐懼、重燃希望。隨後，Venus以《Mercy》與《愛定你一個》延續溫暖氣息；黃博以《不必在乎我是誰》與《如燕》細膩詮釋情感，Rax 獻唱代表作新加坡作品《同花順》掀起熱烈回響。Kimman隨即登場以《愛如潮水》傾情演繹，緊接著Kimman獻唱《Home》，全場大合唱，場面溫馨感人。隨後Lawrence 表演的「雪花魔術」《Snowstorm》寓意「每一片雪花都是獨一無二的」，令人動容。 在「愛」篇章，李金凱以《飛花》與《一生中最愛》深情演唱，打動全場。劉洋在第一晚表演獻唱《Without You》後一時忘記還有另一首歌曲，笑著直接介紹下一位歌手登場；經工作人員提醒下，他馬上補唱《我是一隻小小鳥》，這段「可愛烏龍」讓觀眾笑聲不斷，成為當晚最輕鬆歡樂的插曲。Rax隨後以《Everything》溫柔收尾，讓愛意與感動持續蔓延。在壓軸篇章中，Rax以《愛火花》再次點燃熱情，李金凱與Kimman合唱《甲乙丙丁》，劉洋以《我恨我痴心》帶動全場齊唱。最終，黃博與Venus合唱《When You Believe》，歌聲與舞台光影交織出最動人的畫面，為整場演出畫上完美句點。