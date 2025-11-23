黃博率《中年好聲音3》唱將親臨將軍澳中心 向樂迷送上今年首份聖誕禮物

活動甫開始，黃博、占士丁丁、趙浚承、陳芷盈、曹越及劉曉昆逐一上台，與現場歌迷打招呼，6人盛讚商場聖誕布置漂亮和充滿氣氛，而2025年步入尾聲，他們亦為今年做一個小總結。提到參加《中年3》作出不少新嘗試，他們感謝fans一直支持。6人又即場透露新一年目標和工作方向，黃博稱：「即將舉行一場大型fans見面會，依家籌備階段，有新消息會立即公布。」在場不少fans大呼期待！

演唱環節由占士丁丁打頭陣，他送上個人首支廣東歌《我的格言》，緊接劉曉昆唱出由劉洋監製的新歌《四萬萬年光》；曹越則帶來由黃劍文作曲作詞的新歌《我不好》，劉洋和黃劍文更分別走到台上，分享與曹越、劉曉昆合作的感受。之後陳芷盈及趙浚承分別獻唱新歌《Angel》與《從你我成為我們》，再到黃博壓軸唱出個人國語單曲《記得我》，全場fans報以熱烈掌聲。

6人還合體為現場觀眾送上特別預備的小驚喜，大合唱聖誕經典名曲《Jingle Bells》，將全場氣氛推至最高峰。歌唱完結後便到「福利時間」，6人連同一眾撐場嘉賓，到台下跟全場觀眾大合照，還逐一送上聖誕祝福，最後他們還與一眾手持合照名額的fans，一對一拍照留念，期間不時揮手與微笑，為fans留下珍貴難忘時刻。