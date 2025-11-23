熱門搜尋:
娛樂
2025-11-23 18:15:00

黃博率《中年好聲音3》唱將親臨將軍澳中心 向樂迷送上今年首份聖誕禮物

黃博率領《中3》一眾實力唱將到將軍澳中心，與市民提早慶祝聖誕來臨。

《中年好聲音3》6位實力唱將黃博、占士丁丁、趙浚承、陳芷盈、曹越及劉曉昆等，今日出席將軍澳中心舉行的《群星新歌賀聖誕》活動，與市民提早分享聖誕喜悅，兼獻唱個人最新單曲，率先送上今年第一份聖誕禮物給fans。

《群星新歌賀聖誕》活動，吸引數百fans前來支持，他們還獲得一眾藝人朋友如劉洋、黃劍文、李金凱、羅逸軒、阮惠珊、尹新、Casey(芷盈歌唱老師)、Nelson(曹越唱片監)、任永健、陸東等撐場，令到現場場面熱鬧墟冚。

黃博唱出國語派台歌《記得我》，感動全場fans。 陳芷盈獻唱新歌《Angel》，美聲令觀眾留下深刻印象。 占士丁丁送上個人首支廣東歌《我的格言》，台下觀眾報以熱烈掌聲。 趙浚承的新歌《從你我成為我們》，盡顯唱將風範。 黃劍文為曹越創作新歌《我不好》，更上台為他伴奏。

黃博宣布開fans見面會

活動甫開始，黃博、占士丁丁、趙浚承、陳芷盈、曹越及劉曉昆逐一上台，與現場歌迷打招呼，6人盛讚商場聖誕布置漂亮和充滿氣氛，2025年步入尾聲，他們亦為今年做一個小總結。提到參加《中年3》作出不少新嘗試，他們感謝fans一直支持。6人又即場透露新一年目標和工作方向，黃博稱：「即將舉行一場大型fans見面會，依家籌備階段，有新消息會立即公布。」在場不少fans大呼期待！

演唱環節由占士丁丁打頭陣，他送上個人首支廣東歌《我的格言》，緊接劉曉昆唱出由劉洋監製的新歌《四萬萬年光》；曹越則帶來由黃劍文作曲作詞的新歌《我不好》，劉洋和黃劍文更分別走到台上，分享與曹越、劉曉昆合作的感受。之後陳芷盈及趙浚承分別獻唱新歌《Angel》與《從你我成為我們》，再到黃博壓軸唱出個人國語單曲《記得我》，全場fans報以熱烈掌聲。

 

6人還合體為現場觀眾送上特別預備的小驚喜，大合唱聖誕經典名曲《Jingle Bells》，將全場氣氛推至最高峰。歌唱完結後便到「福利時間」，6人連同一眾撐場嘉賓，到台下跟全場觀眾大合照，還逐一送上聖誕祝福，最後他們還與一眾手持合照名額的fans，一對一拍照留念，期間不時揮手與微笑，為fans留下珍貴難忘時刻。

劉曉昆唱出新歌《四萬萬年光》，監製劉洋與李金凱上台親述製作此曲幕後花絮。 (左起)曹越、黃博、趙浚承、占士丁丁、陳芷盈及劉曉昆，率先向fans送上今年第一份聖誕禮物。 6人走到台下與觀眾大合照留念。

