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娛樂
2024-10-14 14:00:00

黃嘉雯分享唯美寫真大曬曲線身材及逆天長腿 網民大讚女神：要樣有樣 要腿有腿

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黃嘉雯分享唯美寫真大曬曲線身材及逆天長腿 網民大讚女神：要樣有樣 要腿有腿

黃嘉雯分享唯美寫真大曬曲線身材及逆天長腿 網民大讚女神：要樣有樣 要腿有腿

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黃嘉雯（Carmaney）為2019年香港小姐冠軍，早前於《2024香港小姐競選決賽》表演半空中舞劍令人眼前一亮，更被指質素好過應屆港姐好多。黃嘉雯當年奪冠入行，成為J2ers之一，獲安排主持《超級毛特兒大賽》、《關注關注組》、《美食新聞報道》等節目，不過拍劇機會未如其他港姐冠軍多，僅於劇集《下流上車族》飾演「小三校長」令觀眾留下深刻印象。黃嘉雯樣靚身材正，唔少網民都期望TVB可以畀多啲機會佢。黃嘉雯擁有傲人身材，不時於社交平台大曬晚裝及泳衣照，向網民大派福利；日前，黃嘉雯再分享數張唯美寫真，被網民大讚女神。

大曬身材長腿

黃嘉雯PO出一輯於長沙灣瓊林街新打卡熱點拍攝嘅唯美寫真，身穿前短後長低胸貼身白裙嘅黃嘉雯，擺出多個誘人甫士展現其曲線身材及逆天長腿，搭配精緻五官震撼視覺，隨即引起網民騷動，紛紛留言：「女神降臨」、「要樣有樣，要腿有腿，唔該要埋我條命」、「靚到好似仙女下凡」、「嘉雯好靚女，好高貴優雅，好迷人魅力」、「靚到大癲就係咁解」、「正到無朋友」等等。另外，梁敏巧、王嘉慧、支嚳儀等藝人都有留言讚賞黃嘉雯：「仙女下凡」、「Goddess」、「Omggg」。

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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