黃埔天地「好SING音」決賽︱古淖文分享台上減壓法 車婉婉勉勵青年勇敢追夢

《中年好聲音2》冠軍古淖文、車婉婉等，今日於為「黃埔天地」首個以歌唱為主題的《第十一屆黃埔「好SING音」挑戰賽》擔任嘉賓，即場獻唱多首名曲外，又分享個人選秀經驗，鼓勵一班中小學生努力追夢。 「黃埔天地」為推動本地音樂文化，特別於黃埔天地時尚坊舉辦《好SING音」挑戰賽，讓40位晉級決賽的中小學生，於今個暑假結伴開展音樂旅程，提供舞台讓他們展現天賦音樂才華，更請歌唱導師Harry Wong擔任評審，提供寶貴個人化意見、助參加者提升聲樂技巧。經過緊張刺激的歌藝比拼，終於選出每組別三甲。中學與小學組冠亞季軍，分別可獲得「黃埔天地」贊助的港幣$1,000、$800和$500獎金以作鼓勵，讓他們的實力和才華獲得充份肯定。

新秀師姐婉婉寄語保持初心 於《新秀歌唱大賽》，擊敗一眾強勁對手奪冠入行的車婉婉，獲邀擔任今次決賽的大會主持，她在台上對一眾參賽者說，時刻謹記自己喜歡唱歌的心：「今日見到咁多位年輕參賽者，令我諗返起細個開始唱歌嘅日子。我諗好多現場嘅小朋友，都唔知我係歌手出身，但唔緊要，只要大家同我一樣咁鍾意唱歌，就要把握每個機會，去展現自己唱歌嘅熱情。」 作為選秀大師姐，兼歌影視三棲成功藝人，婉婉於台上寄語各位參賽者：「希望大家今日好好享受比賽，無論結果係點，之後都要盡力爭取每個表現自己歌藝嘅機會。」

古淖文冠軍級示範 曾參與《亞洲星光大道》，以及於《中年好聲音2》奪得冠軍的古淖文，冠軍級示範了歌曲《初戀》及《古著》，不但炒熱現場氣氣，更為參與決賽的中小學生，作出最佳表演示範，古淖文說：「我好認同婉婉前輩嘅講法，如果真係鍾意唱歌，享受舞台演出嘅感覺，就要把握每個機會。今次黃埔天地舉辦嘅《第十一屆黃埔「好SING音」挑戰賽》，就係一個好機會，展現大家嘅歌藝與天賦。」 曾參與不同選秀挑戰的古淖文，更與參賽學生分享克服上台緊張情緒的秘訣，他說：「我最初於台上面對觀眾時都好緊張，我就將全場觀眾都當成自己嘅支持者，喺嚟幫自己打氣，即時可以紓緩自己嘅緊張情緒，同時大大提升自信心，令我發揮到應有嘅水準。」