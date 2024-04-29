黃夏蕙人生最後派對筵開60席 細女返港認媽咪冇晒中氣

黃夏蕙早前表示有感自己的身體連差，所以於4月28日舉行人生最後一次派對，更誠邀有緣人出席。今晚夏蕙在尖沙咀某酒樓筵開60席，魏秋樺、周啟生、魯振順等亦有出席。

夏蕙BB接受訪問時，坦言近排感到力不從心，幸好細女Maggie回港幫手籌備。Maggie表示當時收到媽媽電話時，無晒氣，有別過去中氣十足的樣子，加上看過她在陳建興的訪問片，認為有必要回港照顧她，回來發現媽媽落晒形及腳痛。她又指媽媽一直都沒有看醫生，直至媽媽飛到美國，安排她打針才看過一次醫生。她坦言媽媽一年紀仍有魄力，自己亦深表佩服，並謂媽媽非常不聽話，著她不要走動太多，但她仍凡事親力親為，自己有時感到心痛。

開完party去做檢查

夏蕙BB表示完成了今次派對之後，便會乖乖入院檢查，就算檢查出甚麼事都起碼完成了心願。她坦言怕死，所以一直以來都沒有做任何檢查或食藥。Maggie多謝陳建興(Philip)照顧媽媽，不時扶出扶入。夏蕙BB聞言亦多謝Philip常常拖著她，坦言自己近排有很多小毛病，Philip又為她買藥及很關心她，笑謂很多人以為Philip是她的小鮮肉。

Philip稱亦有留意到夏蕙BB的體力不及以前，透露《夏蕙傳》仍是進行中，角色選角大致已定，只要有足夠資金便會開拍。