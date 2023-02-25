黃夏蕙返港做善事 獲罕見病兒童接機備受感動眼濕濕

總經理梁劍紅希望節目可以喚醒大家關注，指現有資助設下限制，盼政府在制訂政策時可真的切合罕見病兒童及家人的需要。黃夏蕙表示今次是應Simon要求返港，並探望罕見病兒童，希望可以為他們籌款，「乜病都有得醫治，但罕見病冇藥醫，人生無將來同好難生存。班細路嚟接機，整咗啲花俾我，我好感動，眼濕濕。呢班兒童其實好精靈，但冇將來，真係好慘。 如果身邊嘅人有罕有病，自己都唔知點面對，唔敢諗，但會不離不棄。」她表示完成手頭上工作便會回美國。

久未露面的艾美琦最近推出歌《有隻雀仔跌落水》，她指歌名是取自耳熟能詳的兒歌，但內容是大談人生經歷很多不同的事，圍繞因果輪迴，「如果之前做錯，人生係咪要諗下下一世，要做返好事。係以Rap形式，諗住酒吧播，用嚟洗下人腦，會在內地多做宣傳。」近年篤信觀音菩薩的她認為每個人都是佛，以不同形式來到世上體驗。她稱探訪不同人時，亦是度化自己，並指小朋友好有智慧，大家要心存善念。黃守東及徐寶鳳認同社會需要正能量，加上與Simon 是好朋友，希望節目可以幫到有需要的人。