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娛樂
2022-07-20 23:02:29

黃夏蕙離港在即 直認心情難過︰究竟叫我離開定留低呢？

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黃夏蕙離下月離開香港。

黃夏蕙離下月離開香港。

91歲黃夏蕙早前宣布於8月會離開香港到外國生活，她上月在社交平台寫道︰「我唔知幾時可以再喺香港同大家見面！我唔知大家會唔會掛住我！此時此刻，我只會同大家講，我無論身處世界某一個角落，我都會好掛住大家！轉眼七月尚有一個星期多便結束，距離夏蕙BB離港的日子愈來愈近，她在社交平台分享自己忐忑不安的心情，自嘲「女魔頭都會矛盾」。

每天心情起伏大

她表示每天出街食飯，每望到香港的景物都大感不捨，「知道要好快離開，個種椎心之痛湧現，眼淚好自然就咁流出嚟！」她表示在美國的細女夜晚致電給她說晚安時，她是非常開心，「個心好似飛咗去美國咁」，然而翌日醒來又因為不捨香港而感到失落。

黃夏蕙不捨得香港。

黃夏蕙不捨得香港。

每日思考去留問題

她又引述一名高僧的說話︰「18層地獄嘅特性，就係周圍環境漆黑一片，充滿徬徨！每日首先會俾你有最快樂嘅時光，然後就上演你生前最痛苦嗰一幕，每日如是，循環不息！要你每日嘗盡希望之後嘅失落！或者失望後嘅希望。」她表示每日都要面對這樣的情緒，令她不停思考去留問題，難以做決定。

不少網民留言為她打氣，並著她要開開心心跟家人相聚，又謂︰「香港人去到邊都係香港人，加油！」夏蕙留言回覆說︰「加油！保重！」雖然有網民建議她可以美國、香港兩邊飛，但要91歲的老人家 舟車勞頓絕對是挑戰，她也坦承擔心自己的身體受不了。

 

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