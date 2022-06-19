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娛樂
2022-06-19 16:33:20

黃妍化身店長提供紓解鬱悶小秘方 自爆愛大嗌發洩減壓

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黃妍以百子櫃方式提供抒發情緒鬱結的良方。 黃妍化身一日店長，展開《Pain Outside the Boxes》新歌宣傳活動。

唱作女歌手黃妍(Cath)早前推出新歌世界以痛吻我而我歌唱，承接前作《Little People承認人的軟弱卑微，同時提議樂迷被世界殘忍地痛吻時，用唱歌以柔制剛去面對Cath從歌曲概念衍生出《Pain Outside the Boxes》新歌宣傳活動，日前更化身咖啡小店的一日店長與樂迷會面。同時，她亦百子櫃形式炮製小卡，提供當面對殘酷現實而感心痛時，不同的發洩良方。

黃妍化身一日店長，吸引不少樂迷捧場。 黃妍炮製小卡，提供不同紓解心病的良方貼士。

無聊但見效

Pain Outside the Boxes》以百子櫃形式呈現，每個小櫃桶內都有Cath精心炮製的小卡，她解釋：「我特登列出唔同種類嘅痛，就住唔同嘅痛寫咗啲良方，啲良方可以好無聊，例如沖涼、踩單車等等，有時鑽咗牛角尖，唔知道用乜嘢方法令自己情緒減輕，希望多啲朋友可以接觸到，透過呢個concept可以處理自己的心病。」其中一張小卡是透過AR技術看到Cath大嗌，她直言這是最常做的事，「我發現我遇上一啲困難時會大嗌，有時抑壓住，覺得好鬱悶好想洩咗道氣出嚟，就算只係『哼』一聲，將所有情緒集中喺聲音裡面釋放出嚟，嗰下係好爽，好舒服又最快，因為例如煮飯、瞓覺、食嘢都有個時間、過程，但大嗌係好快，同最直接地將自己情緒洩走咗，所以我成日都會做。」

Cath在新歌《世界以痛吻我而我歌唱》MV中，穿薄質料衣服捧著石頭，帶出以柔製剛的訊息。 Cath特地找肢體老師指導，在《世界以痛吻我而我歌唱》MV中擺出透人甫士。

開心與小店互撐

Pain Outside the Boxes》新歌宣傳活動將於不同地區進行，日前的第一站化身一日店長，讓她憶起過去做兼職的日子，Cath回憶道：「我第一份Part Time係做M記，除咗廚房，炸薯條、水機、執枱其他乜都做過，今日嚟到有種好久違嘅感覺。店員同我講，話好耐未見過咁full，好開心，因為好多小店疫情期間好難過，而家可以互相撐住，佢撐我個campaign，互相幫到好開心。」最教Cath開心是能與樂迷一起吃喝玩樂，她說：「早排生日，fans預備咗蛋糕，我都唔夠膽喺街度食，驚俾人告，但而家光明正大食嘢，同埋serve(服侍)大家，幫大家deco(裝飾)芝士蛋糕，係好開心的一次活動。」

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