黃妍化身店長提供紓解鬱悶小秘方 自爆愛大嗌發洩減壓

唱作女歌手黃妍(Cath)早前推出新歌《世界以痛吻我而我歌唱》，承接前作《Little People》承認人的軟弱卑微，同時提議樂迷被世界殘忍地痛吻時，用唱歌以柔制剛去面對。Cath從歌曲概念衍生出《Pain Outside the Boxes》新歌宣傳活動，日前更化身咖啡小店的一日店長與樂迷會面。同時，她亦百子櫃形式炮製小卡，提供當面對殘酷現實而感心痛時，不同的發洩良方。

無聊但見效 《Pain Outside the Boxes》以百子櫃形式呈現，每個小櫃桶內都有Cath精心炮製的小卡，她解釋：「我特登列出唔同種類嘅痛，就住唔同嘅痛寫咗啲良方，啲良方可以好無聊，例如沖涼、踩單車等等，有時鑽咗牛角尖，唔知道用乜嘢方法令自己情緒減輕，希望多啲朋友可以接觸到，透過呢個concept可以處理自己的心病。」其中一張小卡是透過AR技術看到Cath大嗌，她直言這是最常做的事，「我發現我遇上一啲困難時會大嗌，有時抑壓住，覺得好鬱悶好想洩咗道氣出嚟，就算只係『哼』一聲，將所有情緒集中喺聲音裡面釋放出嚟，嗰下係好爽，好舒服又最快，因為例如煮飯、瞓覺、食嘢都有個時間、過程，但大嗌係好快，同最直接地將自己情緒洩走咗，所以我成日都會做。」