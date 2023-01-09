黃妍患重感冒仍堅持為歌迷獻唱 宣布3月舉行個人音樂會

創作歌手黃妍(Cath)為了宣傳新歌《心的全部》特地舉辦《Room in our Hearts》活動，讓粉絲透過行動感受歌詞的深意。Cath特地現身舉行Mini Live在年底總結的頒獎禮，奪得「Yahoo搜尋人氣大獎2022本地唱作女歌手」、「新城勁爆頒獎禮2022勁爆唱作人」及「2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮女歌手銅獎」3個獎項，整個Lvie 猶如小型慶功，最教Cath感動的是，即使患上重感冒帶著重鼻音唱5首歌，大家仍毫不介意。為了回饋歌迷，Cath宣布將於3月舉行個人音樂會，詳情於農曆年後1月底會公布。

化身廚娘 慰勞同事

《Room in our Hearts》活動希望讓大家感受到新歌《心的全部》所傳遞的訊息，Cath說：「今次呢個活動係我將一幅心型拼圖分成378塊，然後隨CD Single附送其中一塊，再請大家拎返嚟會場，合力砌返一幅完整嘅圖，另外亦有小木板俾大家分享最深刻嘅畫面。其實每個人嘅心都唔係完整，幅拼圖我都預咗砌唔返，唔會係一個完整嘅心，但過程就係要大家肯掏出僅餘嘅嗰一塊小Puzzle，件事好殘忍，但製成品都聚咗好多人嘅力量，係一件好感動嘅事，同時亦令大家可以身體力行感受《心的全部》嘅意思：人點樣去搵返自己內心堅持嘅信念，邁步向前。」為了籌備3月的音樂會，Cath會留港過年，但計劃與同事camping，樂於化身廚娘為同事預備美食。