黃妍手腳唔協調挑戰肚皮舞

創作女歌手黃妍(Cath)，繼跟羅家英學習初階粵劇後，因為拍攝系列短片《一日妍究生》，向來手腳不協調的她決定嘗試挑戰肚皮舞，「我以為肚皮舞係要用個肚郁動全身，但原來係用腰嘅肌肉、腳去帶動肚郁動。」對任何舞蹈不能夠拿捏的Cath，經老師指導後，變得似模似樣，不過起初Cath仍然很懊惱：「老師將所有Step(步法)拆到好細，等我可以逐步去做，但最難都真係要記step，嗰日全場crew都記得晒啲step，我都仲未記得。」

學習障礙是性感 Cath的另一「學習障礙」，是她對性感打扮的不習慣，她說：「本身拍攝當日特登著咗一條運動褲，同事都話著T恤紮返高唔使我著嗰啲好sexy嘅衫，但因為郁動時都真係著返條裙同埋有啲閃閃同發聲嘅裙仔會好睇啲，所以就換咗，一開頭就好尷尬係咁笑笑笑，因為見肚就好尷尬，成日覺得自己好肥，但著完返出嚟，真係學緊時就唔記得遮肚。著到出嚟時都好唔自然地不斷遮肚，但run落要去著重點樣可以做到個動作記個step後，我就focus點樣可以做到動作，就已經唔記得咗，冇再摸住個肚。」