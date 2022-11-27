黃妍拍新歌MV向10歲小歌迷偷師學戲：5秒即喊好佩服

黃妍(Cath)推出新歌《心的全部》，歌曲MV承接《7月24日大道》結尾，上次說的是看得見的寂寞、在混沌裡找到力量。今次說的是人怎樣去尋回自己內心堅持的信念，去邁步向前行。新歌MV延讀青豆跟小青豆在兩個月亮裡相遇，Cath飾演的青豆，跟10歲小演員熊諾頤飾演的小青豆，孭著超重道具月亮去冒險。入行7年的熊諾頤在鏡頭前話喊就喊，令Cath睇到好心噏。

10歲演戲前輩係小粉絲 Cath今次拍MV的對手熊諾頤，自3歲開始已參與電視、電影及廣告演出，對出道5年的Cath而言，可說是前輩，看到小演員在鏡頭前5秒便能哭出來，看到好心噏同時也十分佩服，「看她的演繹，獲益良多。」 不講不知，原來熊諾頤是Cath的歌迷，3年來一直在網上聽Cath的歌，有時熊諾頤媽媽更用Cath利誘，鼓勵她努力讀書，成績好就能見Cath，Cath知道當然很高興，「我問她電視、電影及廣告，做哪一種最開心，她答我是拍這個MV，因為有我的參與，那一刻我是十分感動的啊！」Cath感激熊諾頤和一班小演員的付出，「他們都很辛苦，要戴著假髮篤著雙眼，又要站立很久，但大家都好專業，沒有怨言，好犀利！」