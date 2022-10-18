黃妍新歌單曲 CD銷量打入十大 受《情書》啟發與樂迷好書分享

熱愛閱讀的黃妍(Cath)，最近推出的新歌《7月24日大道》，以兩本小說《7月24日大道》及《1Q84》作為創作基礎，進行「文學x文學x音樂」創作實驗，歌曲廣受好評，單曲更成功打入十大唱片銷量榜。

《7月24日大道》單曲CD登唱片銷量榜第五位

《7月24日大道》歌名取材自日本作家吉田修一的同名著作，MV導演Pazu大玩文學 x 文學 x 音樂的創作實驗，以村上春樹《1Q84》的故事片段與《7月24日大道》混為一體，將兩個故事一脈相通的孤獨感接通。為了深入了解小說的深義，Cath本想購買《7月24日大道》這本小說回家閱讀，怎料小說已絕版，Cath最終要在圖書館借閱，這讓她想起電影《情書》的情節，與填詞人王樂儀一同於誠品生活尖沙咀店籌辦名為《Breathe in the Words》的好書分享活動，向樂迷借出珍藏書籍。Cath順勢推出單曲CD，原以為很悶蛋的活動，沒料到CD被樂迷搶購一空，更打入十大唱片銷量榜第五位。