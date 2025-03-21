黃妍新歌《無膽匪類》拍攝MV遇怪事 首次演戲奪「最佳微電影女主角」金獎

黃妍（Cath）繼慘情作品《悲劇女主》後推出本年第二首歌曲《無膽匪類》，今次新作以「恐懼」為主題，由Cath自己創作旋律，並邀來藍奕邦填詞。歌曲講述生活中藏著各種驚恐來襲，但很多時候都覺得難以啟齒，總是不敢示弱或是求救，希望此歌可以陪伴大家面對。

黃妍分享創作歌曲的心路歷程：「當我面對恐懼、沮喪、覺得『搞唔掂』嘅時候，就會發現身邊嘅朋友一手撐返起我，所以就有靈感寫呢首歌，希望可以藉住呢首歌陪伴大家面對恐懼。」首次與藍奕邦合作，Cath亦大讚他的歌詞，覺得「我沒有死還可算神奇」這句很有共鳴，她指：「阿邦本身都係一個歌手，會知道點樣嘅發音、字嘅句式會容易唱啲，加上佢對恐懼亦有獨特嘅見解，所以寫呢首詞好適合。」問到Cath的內心恐懼，她笑說自己很害怕表演時忘記歌詞，愈害怕便愈容易忘記，黃妍更說自己是很慢熱的人，去到比較人多的場合就會「笠水」。不過Cath表示也有不敢面對的恐懼，例如她不敢玩機動遊戲，向所有過山車、跳樓機都統統「Say No」，她形容自己是個真正「無膽匪類」。