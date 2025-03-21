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娛樂
2025-03-21 19:30:55

黃妍新歌《無膽匪類》拍攝MV遇怪事 首次演戲奪「最佳微電影女主角」金獎

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黃妍新歌《無膽匪類》拍攝MV遇怪事 首次演戲奪「最佳微電影女主角」金獎

黃妍推出本年第二首歌曲《無膽匪類》。

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黃妍（Cath）繼慘情作品悲劇女主後推出本年第二首歌曲無膽匪類》，今次新作以「恐懼」為主題Cath自己創作旋律並邀來藍奕邦填詞歌曲講述生活中藏著各種驚恐來襲但很多時候都覺得難以啟齒總是不敢示弱或是求救希望此歌可以陪伴大家面對

黃妍分享創作歌曲的心路歷程：「當我面對恐懼沮喪覺得『搞唔掂』嘅時候就會發現身邊嘅朋友一手撐返起我所以就有靈感寫呢首歌希望可以藉住呢首歌陪伴大家面對恐懼」首次與藍奕邦合作Cath亦大讚他的歌詞覺得「我沒有死還可算神奇」這句很有共鳴她指：「阿邦本身都係一個歌手會知道點樣嘅發音字嘅句式會容易唱啲加上佢對恐懼亦有獨特嘅見解所以寫呢首詞好適合」問到Cath的內心恐懼她笑說自己很害怕表演時忘記歌詞愈害怕便愈容易忘記黃妍更說自己是很慢熱的人去到比較人多的場合就會「笠水」不過Cath表示也有不敢面對的恐懼例如她不敢玩機動遊戲向所有過山車跳樓機都統統「Say No她形容自己是個真正「無膽匪類」

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《無膽匪類》由Cath自己創作旋律，邀來藍奕邦填詞。 《無膽匪類》歌曲講述生活中藏著各種驚恐來襲，黃妍希望此歌可以陪伴大家面對。

期待日後挑戰拍電影

無膽匪類同為《微電影「創+作」支援計劃》參賽作品《加班》的主題曲該短片由周祉君及金寶執導於計劃中榮獲「最佳微電影製作大獎」銅獎MV以短片中的片段為主軸故事講述Cath飾演的寫字樓一族需頻頻加班更於晚上在公司遇上連串怪事幸得在對面大廈工作的男主角莊世圖隔空陪伴兩人成為互勵互勉的「戰友」Cath透露拍攝時候確有奇怪事情發生例如Fax機在Roll機時不停出現故障及射燈突然關掉現在回想起才覺得不尋常。

Cath於微電影擔任重要角色要一次過演繹撞鬼受驚壓力大到崩潰怒火爆發等情緒反應憑著出色演技於微電影頒獎典禮更勇奪「最佳微電影女主角」金獎評審大讚Cath將角色的內心呈現表現十分自然首次奪得演技獎的Cath非常感動她感謝導演周祉君及金寶，她稱：「冇諗過我會攞到女主角（獎項）好多謝兩位導演拍攝時候一直指導我全靠佢哋『Carry」同時Cath感謝拍檔世圖及台前幕後的努力她表示在拍攝過程中完全感受到電影工作者的用心每一秒鏡頭的背後都要一絲不苟第一次擔任女主角的Cath雖然覺得演戲一點也不容易不過她都期待日後再有機會參與電影拍攝挑戰自己

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Cath飾演的寫字樓一族需頻頻加班，更於晚上在公司遇上連串怪事。 Cath透露拍攝時候確有奇怪事情發生，現在回想起才覺得不尋常。 《無膽匪類》同為《微電影「創+作」支援計劃》參賽作品《加班》的主題曲。 微電影頒獎典禮上，黃妍勇奪「最佳微電影女主角」金獎。

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