黃妍新歌《無膽匪類》拍攝MV遇怪事 首次演戲奪「最佳微電影女主角」金獎

黃妍（Cath）繼慘情作品《悲劇女主》後推出本年第二首歌曲《無膽匪類》，今次新作以「恐懼」為主題，由Cath自己創作旋律，並邀來藍奕邦填詞。歌曲講述生活中藏著各種驚恐來襲，但很多時候都覺得難以啟齒，總是不敢示弱或是求救，希望此歌可以陪伴大家面對。
黃妍分享創作歌曲的心路歷程：「當我面對恐懼、沮喪、覺得『搞唔掂』嘅時候，就會發現身邊嘅朋友一手撐返起我，所以就有靈感寫呢首歌，希望可以藉住呢首歌陪伴大家面對恐懼。」首次與藍奕邦合作，Cath亦大讚他的歌詞，覺得「我沒有死還可算神奇」這句很有共鳴，她指：「阿邦本身都係一個歌手，會知道點樣嘅發音、字嘅句式會容易唱啲，加上佢對恐懼亦有獨特嘅見解，所以寫呢首詞好適合。」問到Cath的內心恐懼，她笑說自己很害怕表演時忘記歌詞，愈害怕便愈容易忘記，黃妍更說自己是很慢熱的人，去到比較人多的場合就會「笠水」。不過Cath表示也有不敢面對的恐懼，例如她不敢玩機動遊戲，向所有過山車、跳樓機都統統「Say No」，她形容自己是個真正「無膽匪類」。
期待日後挑戰拍電影
《無膽匪類》同為《微電影「創+作」支援計劃》參賽作品《加班》的主題曲，該短片由周祉君及金寶執導，於計劃中榮獲「最佳微電影製作大獎」銅獎。MV以短片中的片段為主軸，故事講述Cath飾演的寫字樓一族需頻頻加班，更於晚上在公司遇上連串怪事，幸得在對面大廈工作的男主角莊世圖隔空陪伴，兩人成為互勵互勉的「戰友」。Cath透露拍攝時候確有奇怪事情發生，例如Fax機在Roll機時不停出現故障及射燈突然關掉，現在回想起才覺得不尋常。
Cath於微電影擔任重要角色，要一次過演繹撞鬼受驚、壓力大到崩潰、怒火爆發等情緒反應，憑著出色演技於微電影頒獎典禮更勇奪「最佳微電影女主角」金獎，評審大讚Cath將角色的內心呈現，表現十分自然。首次奪得演技獎的Cath非常感動，她感謝導演周祉君及金寶，她稱：「冇諗過我會攞到女主角（獎項），好多謝兩位導演拍攝時候一直指導我，全靠佢哋『Carry』。」同時，Cath感謝拍檔世圖及台前幕後的努力，她表示在拍攝過程中，完全感受到電影工作者的用心，每一秒鏡頭的背後都要一絲不苟。第一次擔任女主角的Cath，雖然覺得演戲一點也不容易，不過她都期待日後再有機會參與電影拍攝挑戰自己。