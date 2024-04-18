黃妍新歌《黃言》夠正面 變身小巴司機邀童童@小薯茄一齊拍MV

黃妍Cath完成《4891》專輯後，在2024年推出全新單曲《黃言》，希望大家都要打從心底欣賞自己的好，學懂稱讚自己。為了新歌MV，Cath這次要變身小巴司機，更要清晨在街頭奔走，跑得一身汗，但她卻樂在其中。

很多人都會懷疑自己、批評自己，但其實每個人都有自身優秀的一面，Cath新歌《黃言》，就是希望以周耀輝的詞作，提提大家，不妨天天稱讚自己稱讚「我」，別忘記自己的好，就如歌詞裡所言「世界可以坎坷 祝我隨時讚我」。其實「讚我」這句歌詞，是Cath的口頭禪，她常常會為著一些小事情，請朋友、工作人員稱讚自己，她說：「例如嗰一日個妝化得好好，我都會同人講『係咪好叻呀？讚我吖！』」。但她其實都會常常稱讚自己，她續道：「自信心低嘅時候就會讚自己，例如清潔完屋企，會讚都執得個屋企幾乾淨吖！又或者寫完一首歌，覺得幾好聽， 就會讚自己寫得好聽。」讚我的事情可以好微不足道，但換來的卻是垂手可得的快樂，所以今次MV入面出現了三個女生，她們在最普通的生活日常中，都為自己打打氣，當中包括Dancer、宅女，還有小薯茄的童童所扮演的OL。童童飾演的OL，如一般打工仔，朝早追小巴趕返工，返工做到一肚氣，Lunch Time就去公園食件三文治唞唞氣，在忙裡偷閒的空檔裡，欣賞為生活打拼的自己，而Cath在MV中，便充當為大家打氣的使者，把大家拉在一起，開懷起舞。