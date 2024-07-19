黃妍新歌MV參考日本告白節目 Kenji范麒智扮渣男拒絕THAIMAY楊雅文

《告白前先看天氣預報》單從歌名已為人帶來青春氣息，而旋律上亦讓人有同樣感覺。Cath表示早於作曲時已有創作節奏感較強、感覺較為開揚歌曲的想法，於是於與另一作曲人Marcus很快便已完成曲的部分。不過Cath自言這並非純粹的「光」，並稱：「好快就有呢個Melody，有節奏、帶點光但暗地裡又帶點幽暗嘅感覺。」至於到底實際又會是哪一種感覺，就要樂迷聽歌親自感受。

首與 Tim Lui 合作

今次與詞人Tim Lui首次合作，黃妍坦言自己於事前已十分期待，「一直都覺得佢(Tim Lui)嘅歌詞好有畫面、故事性。」Cath 補充指之前一直聽Tim Lui的詞作大都是RubberBand的作品，今次新歌則看到了Tim Lui少女的一面。提到歌詞具畫面感，最令Cath讚歎的則是「日照將每個都閃得剔透」一句，「你可以想像到喺陽光底下皮膚反光、閃爍嗰種好靚嘅畫面」。《告白前先看天氣預報》的青春氣息亦成功感染MV導演Pazu，更令他聯想到日本一個學生於天台告白的節目。於是Pazu將這個橋段搬到MV之中，更特意找一所位於赤柱海邊的航海學校進行拍攝，以重塑這青春悸動。

黃雨下進行拍攝

雖找到完美的拍攝地點，但拍攝MV當日卻天氣不似預期，不僅沒有預想中的藍天白雲，更有下雨狀況，天文台更一度發出黃色暴雨警告。Cath、導演 Pazu 及一眾演員都表示今次拍攝最大困難亦是天氣，Cath稱：「好彩中間有時間停雨，我哋就要同雨水鬥快！」亦因這不幸中之大幸，拍攝團隊成功在短暫的晴天中完成拍攝。也許這亦是呼應歌曲《告白前先看天氣預報》與MV劇情，正因陰天才令主角楊雅文(泰妹THAIMAY)告白失敗。