黃妍日本旅行順勢拍MV 工作狂不忘掃美食

黃妍(Cath) 在舉行個唱以後，前往日本旅行，向來是工作狂的她，卻趁機為新歌《反烏托邦三部曲》拍攝MV，實行寓娛樂於工作。Cath今次旅行遇上天清氣朗可以見到富士山，更遇上櫻花滿開的日子，向來為食的她當然要趁機狂食，「食咗好多嘢，好彩show前有好好地節食，減得幾勁，所以有Quota喺日本食，但最後都肥咗。都擔心好似上次英國返嚟脹咗幾個碼，所以偶然會喺酒店房開youtube做運動，先未至於肥得太離譜。」她笑言日本之旅吃到很多美食，故決定稍後會出Vlog介紹。

鼓勵親建烏托邦 《反烏托邦三部曲》是一首充滿正能量的歌曲，編曲充滿陽光感，主題亦很具鼓勵作用。Cath道：「喺我哋生命裡面，會經常發生好意外嘅事情或困難，然後我哋會幻想發生烏托邦結局，例如：會彈出英雄人物，幫你解決所有問題，面對嘅困境就會迎刃而解，但現實生活中發生嘅機會率少之又少，我哋往往要靠自己去將問題逐一解決，所以呢首歌係想鼓勵大家，不如用自己方法、自己對手建構烏托邦。」