黃妍東京舉行《4891》展覽圓夢 遇日本Fans感受至深

黃妍(Cath)以村上春樹的《1Q84》延伸創作，推出耗時近兩年製作的專輯《4891》，並舉辦一系列的關展覽，本身是村上春樹迷的Cath，早前更前往日本東京舉行展覽和迷你音樂會， 同時化身導遊帶fans遊覽MV拍攝場地，Cath形容整趟旅程十分夢幻，「《哀傷的作者》MV揀咗小說入面一啲地標拍攝，當初我哋成個團隊好痴線，諗如果最後一站可去到東京，成件事就好圓滿，冇諗過成個團隊齊齊朝住呢個方向好努力策畫，最後成真，感覺好夢幻。」最令她意想不到是有不少Fans越洋追星，更有不諳中文的日本Fans現身撐場，令她十分感動。

對於不少Fans追星到日本，Cath始料不及，「Fans要請假、買機票自己飛去東京睇展覽、睇音樂會，參加Mini Tour，都曾一度懷疑會唔會真係有人去呢？見到好多人報名已經好神奇，報名後真係出現係好感動。」Cath特別提到Mini Tour的點滴，道：「嗰日係中秋節，喺三軒茶屋車站前見到香港平日會見到嗰啲臉孔，就覺得真係好神奇。」連同Fans及工作人員，接近30人的團隊浩浩蕩蕩在日本街頭遊走，遊覽《1Q84》中的場景如首都高速3號澀谷線路段 (國道246號)、世田谷區子の神公園、三軒茶屋車站等，聽著Cath與MV導演Pazu分享這次Project的幕後故事，活動由傍晚開始，一直見不到月亮，直到最後在公園大合照後，抬頭才見到又圓又大的月亮高高掛，總算是Cath與fans在異地人月兩團圓。

驚訝獲日本 Fans 支持

今次東京之旅的主打——黃妍《4891》展覽，除了擺放了香港展品外，亦有日本插畫師們的畫作，而展覽其中一日Cath更舉行迷你音樂會，除了獻唱碟中全部作品包括《世界以痛吻我而我歌唱》、《反烏托邦三部曲》、《哀傷的作者》等，Cath還唱出宇多田光《First Love》與Official鬍子男dism《Pretender》製成的Medley。當日除了香港Fans，亦有移居當地的香港人，最令Cath驚訝是日本Fans的出現，「真係有完全唔識中文嘅日本Fans，喺Show前等咗個幾鐘，其中有位Fans等到最後完埋個Show影相，冇諗過佢會拎住《九道痕跡》隻碟嚟俾我簽名，仲交流咗一陣有關呢隻碟嘅嘢，好開心！文化呢樣嘢係不分國籍，不分界限，當我哋好專注做呢件事，大家可以感受到，我哋做呢個Project嘅初衷係可以感染到其他人。」

完成展覽過後， Cath與大伙兒到不同地方品嚐美食、打棒球和夾公仔。《4891》Project告一段落，Cath預告本月中將有新搞作，並非推出自己的作品，而是有單位邀請合作新Project，籲大家密切留意。