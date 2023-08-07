黃妍為新專輯《4891》辦展覽踩入文壇 本月中現身簽唱會拆解創作密碼

黃妍(Cath) 以村上春樹《1Q84》為創作靈感、花近兩年製作的專輯《4891》已經推出，Cath更首度與填詞人王樂儀合作創作同名仝人小說，進一步踩入文壇。為了讓樂迷更了能親身感受她所創造的故事世界，特別舉辦了《黃妍4891展覽》，她將於本周六(12日)於銅鑼灣舉行簽名會，唱歌簽碟之餘，屆時將與MV導演兼這次專輯的美術總監Pazu，親自解構自己創作中隱藏的密碼。

展示MV 道具 Cath與王樂儀在出碟一個月前，花兩星期寫了一共50頁紙的《4891》仝人小說，當中故事內容是關於月亮小姐及左手先生的故事。為了讓大家更了解故事內容，Cath特別構思了《黃妍4891展覽》，並分別於誠品尖沙咀及銅鑼灣店，展現兩個主角的世界，Cath說：「《4891》這張專輯內共有4對共8首互相對應嘅歌，成就兩個對稱嘅平衡時空，我同王樂儀創作嘅仝人小說，一樣係一個故事兩個世界，仲要係顛倒嘅世界，今次搞嘅展覽，就係要將呢個顛倒世界呈現出嚟，尖沙咀站係歌曲《哀傷的作者》、左手先生嘅世界，大家會見到《哀傷的作者》MV裡面嘅書枱，仲有《兩個月亮》MV入面嘅道具月亮，現場嘅電視同電話更有得睇我同盧鎮業《哀傷的作者》嘅MV，而銅鑼灣站係歌曲《兩個月亮》、月亮小姐嘅世界，除咗有尖沙咀站睇到嘅陳設外，亦會有月亮小姐同左手先生往來嘅信件，電視亦會播放長達15分鐘、由碟中咁多首歌曲嘅MV剪輯而成嘅微電影，大家睇完仝人小說，聽完歌，再睇埋呢個微電影，就會好完整了解成個故事。」