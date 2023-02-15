黃妍自認手腳不協調欠信心 為新歌《異地書》MV苦練現代舞

過去一年多，Cath與作詞人王樂儀彷彿化身選書師，透過《1Q84》、《7月24日大道》、《心的全部》等著作內容，轉化成旋律與歌詞，今次《異地書》則是一首關於思念的歌。Cath直言，起初導演Pazu建議她用肢體動作表達思念情緒， 經商討後決選現代舞。而MV裡有4個角色，分別是青豆、年輕和年老版天吾，她慶幸有城市當代舞蹈團成員喬楊，Cath在對方指導下，演出MV一段兩人的即興舞，她坦言：「開頭練習的一兩堂好尷尬，唔知點樣郁，同埋貼得好近，不過喬媽一直教我身體點樣郁動，話我聽身體邊啲位置可以擺動，會提點我，所以有喬楊，我就跳得自如啲。」

凍到擅抖 釋放情感緒

除了二人即興舞，Cath還有一個獨舞的部份，令她甚為困擾，她解釋道：「真係好難，首先係信心問題，跳起上嚟感覺尷尬，同埋拍攝當日喺沙灘係超級爆凍，結果我有環境演技，鼻已經凍到紅晒，眼又有淚水，同埋身體凍到不停擅抖，將思念嘅情感釋放完全釋放出嚟一樣，沉鬱情緒好出，所以成件事算係容易咗。」

為了應付跳舞，Cath本應抖足精神去迎接拍攝，可惜拍攝時仍是新年假期，晚晚玩到三更半夜，最終Cath計錯時間，生理時鐘未能適應，最終只睡了個多小時便要起身拍攝，不過因為要跳舞，Cath的腎上腺素突升，即使天未光要開始拍攝，她都覺得OK。反之，當日的天氣才令她叫苦連天，她說：「當日真係好凍，又大風，會被吹走一樣，但好在有呢個天氣，因為我哋想像個MV，係需要多雲，最好帶點毛毛細雨，而嗰日真係有呢個天氣，所以係幾好嘅事。」