黃妍英國巡唱重遇熟悉樂迷 一度泣不成聲

黃妍(Cath)在過去的周末分別於英國倫敦及曼徹斯特，舉行一連兩場Touch Music Live X 黃妍【BLOOMING UNDERWATER 2023 UK TOUR】，向來硬朗的Cath在香港開Show時，即使再感動也堅持強忍淚水把歌唱完，但今次卻淚腺完全失守，辧她自己也始料不及。
去年年底Cath已曾在倫敦及曼徹斯特開Show，今次首度嘗試將香港的演唱會(3月初)整個製作搬到當地，她說：「上次個場比較細有少少似Mini Gig ，今次真係一個正統嘅Show，將Blooming Underwater成個製作搬咗嚟英國同倫敦曼徹斯特朋友分享，意義層面更加強烈，後面孭住咗信念同成個Concept。」Cath特地獻唱從未曝光的全新單曲《哀傷的作者》，為當地樂迷帶來驚喜，同時亦被樂迷的熱情而感動，在曼徹斯特唱到《心的全部》時，竟喊到唱不下去，幸好台下樂迷的大合唱，為整個演出帶來了溫馨的場面。
有熟悉的fans特地從希臘或自加拿大等地，遠道而來睇騷，令Cath大起雞皮，其中一位來自希臘的fans，令她尤為感動，「佢上年離開香港，走時都有叫佢俾心機讀書，要好好照顧自己，所以見面第一句就係問佢有冇俾心機讀書？有冇睇好自己嘅身體，好有一個探朋友嘅感覺。另外亦見到上年年底嚟英國見過嘅熟悉面孔，當然亦有新面孔，但都係講廣東話，喺異地Share住相同語言，好親密又好奇妙嘅感覺。」英國Tour後，Cath亦希望再往外地開Show，「每次去唔同地方唱歌俾大家聽，不論場地大細，我都知道有朋友被感動，我自己都喺佢地身上得到一啲力量而被感動。」