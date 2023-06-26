黃妍英國巡唱重遇熟悉樂迷 一度泣不成聲

黃妍(Cath)在過去的周末分別於英國倫敦及曼徹斯特，舉行一連兩場Touch Music Live X 黃妍【BLOOMING UNDERWATER 2023 UK TOUR】，向來硬朗的Cath在香港開Show時，即使再感動也堅持強忍淚水把歌唱完，但今次卻淚腺完全失守，辧她自己也始料不及。

去年年底Cath已曾在倫敦及曼徹斯特開Show，今次首度嘗試將香港的演唱會(3月初)整個製作搬到當地，她說：「上次個場比較細有少少似Mini Gig ，今次真係一個正統嘅Show，將Blooming Underwater成個製作搬咗嚟英國同倫敦曼徹斯特朋友分享，意義層面更加強烈，後面孭住咗信念同成個Concept。」Cath特地獻唱從未曝光的全新單曲《哀傷的作者》，為當地樂迷帶來驚喜，同時亦被樂迷的熱情而感動，在曼徹斯特唱到《心的全部》時，竟喊到唱不下去，幸好台下樂迷的大合唱，為整個演出帶來了溫馨的場面。