林奕匡(Phil)、葉巧琳(Mischa)、黃妍(Cath)今日聯同陳柏宇和柳應廷(Jer)現身九龍灣出席《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE : The stage of Voice》記者會,談到賽者將挑戰「THE FIRST TAKE」標誌性的一鏡到底現場演出形式,3人異口同聲表示既為參賽者緊張又但感開心,Phil表示,「好多歌手都去不到,未做歌手的朋友可去到,我覺得係很正嘅事。」Cath試為香港有很多厲害的素人歌手,期待他們的表演。Phil就補充,有些曾經追夢做歌手但已轉行的朋友,也不妨給自己多一次機會。